양국 영화 교육기관 간 업무협약 체결 “영화는 사람 마음 잇는 아름다운 예술”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 28일(현지시간) 브라질 대통령 부인 잔자 룰라 다 시우바 여사와 상파울루시립문화센터에서 열린 제15회 브라질 한국영화제 특별세션에 참석해 양국 간 우호 의지를 재확인했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 전했다. 그는 “올해 15회를 맞이한 브라질 한국영화제는 한국영화를 현지에 소개하고 한국영화의 현지 진출 기반을 마련하기 위해 2012년부터 매년 개최되고 있습니다. 이번 특별세션에서는 양국 영화 교육기관 간 업무협약(MOU) 체결과 한국 신진 영화인의 작품 상영 등이 진행됐다”고 했다.

김 여사는 먼저 인사말을 통해 “중남미 문화콘텐츠의 중심지이자 세계적인 영화도시인 상파울루에서 여러분을 만나게 되어 정말 뜻깊게 생각한다”며 “바쁘신 일정에도 한국과 브라질의 문화 교류와 미래세대를 응원하는 마음으로 함께해 주신 잔자 여사님께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

이어 “올해로 15회를 맞은 브라질 한국영화제가 한국영화를 통해 양국 국민이 서로의 문화를 이해하고 더욱 가까워지게 하는 가교 역할을 해왔다”며 주브라질한국문화원을 비롯한 관계자들의 노고를 격려하기도 했다.

또한 “영화는 언어와 국경을 넘어 사람의 마음을 잇는 가장 아름다운 예술 가운데 하나라고 생각한다”며 “최근 한국과 브라질의 영화가 세계인의 사랑을 받고 있는 것 역시 각자의 역사와 문화를 온전히 담아내면서도 누구나 공감할 수 있는 삶의 가치와 감정을 진정성 있게 전하고 있기 때문 아닐까 싶다”고 말했다.

그러면서 김 여사는 “오늘 이 자리가 한국과 브라질의 영화인들이 함께 꿈을 키워가는 소중한 출발점이 되기를 바란다”며 “앞으로도 두 나라의 우정이 문화와 예술을 통해 더욱 깊어지기를 기대한다”고 강조했다.

잔자 여사도 축사를 통해 “문화는 국가와 국민을 이어주는 가장 아름다운 길 가운데 하나“라며 ”특히 영화는 국경을 넘어 우리가 같은 희망과 두려움, 꿈을 품고 살아가는 사람이라는 사실을 깨닫게 해준다”고 화답했다.

이어 “오늘 이 자리는 단순한 문화 교류가 아니라 양국 국민을 더욱 가깝게 이어주는 우정의 자리”라며 “앞으로 양국 교류와 협력이 더욱 활발해져 언젠가는 한국과 브라질이 함께 만든 영화가 세계 곳곳에서 상영되는 날이 오기를 기대한다”고 했다.

이어서 한국영화아카데미와 상파울루대학 간 영화·영상 교육 및 창작 교류 협력을 위한 업무협약(MOU)이 체결됐다. 이번 업무협약은 양국 신진 창작자들의 역량을 강화하고 실질적인 문화 교류를 확대하는 협력 기반이 될 것이라고 안 부대변인은 전했다.

김 여사는 업무협약 체결과 관련해 “이날 특별세션은 영화를 감상하는 것에 그치지 않고 양국을 대표하는 영화 교육기관인 한국영화아카데미와 상파울루대학이 미래 영화인들을 위해 첫 협력의 문을 연다는 점에서 더욱 의미가 크다”며 이번 협력이 양국 미래 영화인들이 함께 성장하고 세계 무대에서 활약하는 계기가 되기를 기대했다고 한다.

또한 김 여사와 잔자 여사는 참석자들과 함께 한국영화아카데미 출신 오정민 감독의 단편영화 ‘성인식’을 관람했다. 상영 후에는 양국 영화인, 관객들이 함께 작품에 대한 생각을 나누는 대화가 이어졌다.

김 여사는 오 감독의 다른 작품인 ‘장손’도 인상 깊게 봤다고 언급하며 “오정민 감독의 작품에는 어느 가정에서나 있을 수 있는 이야기를 따뜻한 시선과 깊은 애정으로 바라보는 힘이 있는 것 같다”고 소감을 전했다. 이어 “오늘을 계기로 양국 젊은 영화인들이 서로의 마음을 나누고 더 큰 무대에서 함께 성장하기를 바란다”고 말했다.

행사를 마친 뒤 김 여사는 잔자 여사에게 “함께해주셔서 다시 한번 감사하다“며 ”덕분에 올해 브라질 한국영화제가 더욱 뜻깊고 빛나는 시간이 됐다”고 감사의 뜻을 전했다. 이에 잔자 여사는 “오늘을 계기로 한국영화에 대한 관심이 더욱 커졌다”며 “앞으로 더 많은 한국영화를 만나고 싶다”고 화답했다.