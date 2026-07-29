[헤럴드경제=정대한 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 프랜차이즈 버거 업계 최초로 프리미엄 흑돼지 품종 ‘버크셔K’를 활용한 신메뉴를 출시했다고 29일 밝혔다.

버크셔K는 국내 돼지 가운데 약 1.2% 수준에 불과한 희소성 높은 흑돈 품종이다. 풍부한 육즙과 쫄깃한 식감, 진한 육향이 특징이다. 버크셔K 신제품 2종은 특유의 고기 맛을 온전히 즐길 수 있도록 두툼한 카츠 패티로 구현했다. 국내산 가루쌀로 만든 브리오슈번도 조합했다.

‘버크셔K 카츠’는 버크셔K 카츠 패티에 향긋한 깻잎 페스토와 신선한 양상추, 양파를 더한 메뉴다. 가격은 단품 5900원, 세트 7900원이다. ‘버크셔K 카츠 어니언’은 버크셔K 카츠에 바삭한 어니언링을 추가했다. 단품 7100원, 세트 9100원이다.

노브랜드 버거는 신제품 출시를 기념해 오는 8월 10일까지 NBB 앱에서 버크셔K 카츠 2종을 구매하는 고객에게 감자튀김과 음료를 무료로 제공하는 세트업 프로모션을 진행한다. 고객은 약 2000원 할인된 가격으로 메뉴를 즐길 수 있다.