고용서비스 혁신 토론회…행정업무 AI 자동화·상담 기능 강화 실업급여 창구 넘어 졸업부터 퇴직까지 ‘평생 토털케어’ 체계 구축

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 실업급여 지급 등 행정업무 중심으로 운영돼 온 고용센터를 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 고용서비스 조직으로 전면 개편한다. 반복적인 행정 업무는 AI가 담당하고, 고용센터 직원은 구직자와 기업을 연결하는 상담과 경력 설계 지원 등 사람 중심의 서비스에 집중하는 방식이다.

고용노동부는 29일 한국노동연구원과 함께 서울 한국프레스센터에서 ‘고용서비스 혁신 전문가 토론회’를 열고 국가 고용서비스 혁신 방향을 논의했다고 밝혔다. 이번 토론회는 고용서비스 혁신 방안을 공유하고 전문가 의견을 수렴해 정책의 현장 실행력을 높이기 위해 마련됐다.

정부는 AI 확산과 산업구조 변화로 평생직장 개념이 약화되면서 노동자의 잦은 이직과 전직이 일상화되는 노동시장 변화에 대응하기 위해 고용서비스 체계를 전면 개편할 계획이다. 기존의 실업급여 지급 등 행정 기능에서 벗어나 국민의 취업역량과 경력개발을 지원하는 서비스 중심으로 전환하고, ‘졸업에서 퇴직까지 평생 토털케어’ 체계를 구축한다는 구상이다.

이날 발표된 국가 고용서비스 혁신방안은 ▷행정업무 AI 자동화와 맞춤형 상담 강화 ▷행정조직과 서비스조직 분리 ▷AI 기반 디지털 고용센터 구축 ▷직원 전문성 및 조직 활력 제고 등 4대 과제를 중심으로 추진된다. 특히 실업급여 지급 등 반복 업무는 AI를 활용해 자동화하고, 확보된 인력을 취업 취약계층 상담과 기업 지원에 집중 배치하는 것이 핵심이다.

정부는 고용센터 전 과정에 AI를 접목해 구직자의 경력과 역량을 분석하고 맞춤형 서비스를 추천하는 ‘나만의 AI 고용센터’도 구축할 계획이다. 구직자별 프로파일링을 통해 적합한 일자리와 직업훈련을 제안하고, 지원이 더 필요한 구직자에게는 심층 상담을 제공하는 방식이다.

권창준 노동부 차관은 “반복적인 행정업무는 AI에게 맡기고 사람과 일자리를 연결하는 서비스로 채우는 것이 이번 혁신의 핵심”이라며 “전문가들의 의견을 충실히 반영해 국민이 현장에서 체감할 수 있는 고용서비스 혁신을 추진하겠다”고 밝혔다.