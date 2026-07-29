[헤럴드경제=박지영 기자] 29일 SK하이닉스는 올해 2분기 매출액 79조3187억원, 영업이익 60조5426억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 밝혔다.

매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 257%, 557% 증가했다. 영업이익률은 76%에 달했고, 순이익은 93조9226억원으로 118%의 순이익률을 기록했다.

상반기 영업익은 98조1529억원이다. 다만 증권가에서는 상반기 영업익이 100조원를 넘을 것으로 전망했으나, 이를 소폭 하회했다.

SK하이닉스 관계자는 이날 “D램과 낸드플래시 모두 지난 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다”며 “HBM(고대역폭메모리)과 AI 서버용 D램, eSSD(기업용 솔리드스테이트드라이브) 등 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다”고 설명했다.

SK하이닉스는 “중장기 성장 기회를 차질 없이 준비하는 동시에 설비투자 원칙을 유지해 생산능력과 재무 건전성을 함께 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.