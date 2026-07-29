[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 8월 1일부터 원주역 후문이 공식 개방돼 시민과 여행자들의 기자여행 접근성이 높아지게 된다.

영동·동해선 KTX전용인 만종역과는 달리, 원주역은 중앙선 KTX와 영동선 ITX, 무궁화 등이 정차하는 국토 한복판 철길 허브이다.

주차편의도 좋아지는 이번 후문 개방 과정에서 원주시와 한국철도공사(원주역)는 긴밀히 협력했다.

앞서 원주시는 지난해 12월 남원주 역세권 임시공영주차장을 개방했으나, 원주역 후문이 폐쇄돼 주차장에서 역사까지의 이동 동선이 길고 접근성이 떨어진다는 이용객들의 불편이 지속적으로 제기됐다.

두 기관은 지난 3월과 4월 회의를 통해 후문 개방과 보행환경 개선 방안을 마련했으며, 지난 5월부터 시설 정비를 본격 추진했다.

원주시는 후문 개방을 위한 보행계단 캐노피 설치, 보행로 노면 재포장 등 이용환경을 개선했으며, 한국철도공사(원주역)는 후문을 정식 개방하고 안내 전광판을 설치하는 등 이용객 안내 체계를 정비했다.