제주드림포크 찾아 난축맛돈 가공·유통 현황 점검 소비시장 확대·가공식품 개발 등 산업화 방안 논의

[헤럴드경제=김선국 기자] 제주 흑돼지 ‘난축맛돈’이 연구실을 넘어 소비자 식탁으로 향한다. 농촌진흥청은 가공·유통 현장을 찾아 난축맛돈의 시장 확대와 산업화 방안을 점검했다.

농진청은 이승돈 청장이 29일 제주 제주시의 난축맛돈 전문 육가공·유통업체 제주드림포크를 방문해 가공·유통 현황과 산업화 기반을 살폈다고 밝혔다.

이 청장은 난축맛돈과 제주돼지 브랜드 운영 현황, 전용 육가공장 가동 체계, 원육 선별부터 가공·포장·물류에 이르는 전 과정을 살펴보고 품질관리와 위생관리, 유통 안정성 등을 확인했다.

난축맛돈은 국립축산과학원 난지축산연구센터가 제주재래흑돼지의 우수한 육질과 개량종의 생산성을 결합해 개발한 품종이다. 근내지방과 육색, 지방 품질, 풍미 등이 뛰어나 프리미엄 돼지고기 시장에서 경쟁력을 갖춘 품종으로 평가받고 있다.

이날 현장에서는 난축맛돈의 안정적인 생산·공급 체계 구축과 소비시장 확대, 외식업체 맞춤형 정형 제품 개발, 제주돼지 가공식품 개발, 콜드체인 물류체계 운영 등이 주요 과제로 논의됐다. 연구기관과 산업체가 협력해 품종 특성에 맞는 정형 기준과 품질 평가 체계를 마련하고 소비자 선호도 분석과 브랜드 가치 제고를 추진해야 한다는 의견도 제시됐다.

이 청장은 “난축맛돈은 제주 고유의 가축 유전자원을 활용해 개발한 우수한 흑돼지”라며 “개발된 연구 성과가 농가 소득 향상과 지역 축산물의 부가가치 창출로 이어질 수 있도록 산업 현장과의 협력을 강화하겠다”고 말했다.

이어 “제주드림포크와 같은 현장 기업의 가공·유통 역량은 품종 산업화의 중요한 기반”이라며 “현장의 목소리를 반영해 난축맛돈의 품질 경쟁력과 시장 확대를 뒷받침하는 실용화 연구를 지속해서 추진하겠다”고 덧붙였다.