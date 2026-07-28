[헤럴드경제=김성훈 기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 선수 시절에 비해 많이 야윈 모습과 장발의 헤어스타일로 눈길을 끌고 있다.

황재균은 28일 티빙(TVING) 스포츠 공식 SNS에 올라온 ‘티빙에 나타난 추노’라는 제목의 짧은 영상에 등장했다.

영상에서 황재균은 단발머리에 가까울 정도로 기른 머리를 뒤로 묶은 모습이다. 야구선수 활동 당시보다 많이 말라 얼굴 윤곽이 선명해진 점도 이목을 끌었다.

그 모습에 놀랍다는 듯 제작진이 “오늘 완전히 장혁 형님인데?”라고 말하자, 황재균은 “추노”(배우 장혁이 출연한 드라마)라며 “누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다”라고 너스레를 떨었다.

황재균은 “머리가 묶일 때까지 기르고 있다”라며 “머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 기르려고 한다. 그런 댓글이 하나라도 나오면 계속 기를 것”이라고 농담을 했다. 만약 ‘머리 자르라’는 댓글이 없다면 자신이 댓글을 달아서라도 머리를 기르겠다고 했다.

누리꾼들은 “장첸 같다”, “더 잘 생겨졌다”, “선수들 은퇴하면 운동량 줄어 더 찌던데 황재균은 반대네” 등의 반응을 남겼다.

황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 지난해 프로야구 선수에서 은퇴했으며, 올해 SM C&C와 전속 계약을 체결하고 본격적인 방송인으로서 인생 2막을 시작했다. 두 달 전 한 영상에서는 “올해 수입이 전혀 없다”라고 밝힌 바 있다.