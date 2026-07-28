[헤럴드경제=강승연 기자] 한국건강기능식품협회는 한국생산성본부(KPC)와 함께 9월 9일 건기식 산업 종사자를 대상으로 ‘2026 건강기능식품 산업 글로벌 ESG·공급망 대응 특별교육’을 개최한다.

최근 글로벌 시장에서는 제품의 품질뿐만 아니라 공급망 관리와 ESG 대응 수준, 거래처 행동강령(CoC) 준수 여부 등이 새로운 거래 기준으로 자리 잡고 있다. 특히 EU(유럽연합)를 중심으로 공급망 실사 및 지속가능성 관련 제도가 강화되고 글로벌 거래처의 ESG 요구도 확대되고 있다.

이에 건기식협회는 ▷글로벌 공급망 및 통상 규제 동향 ▷거래처 ESG 요구사항 및 행동강령(CoC) 이해 ▷공급망 리스크 관리 ▷사례 및 대응 전략 등 건기식 산업 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 과정으로 교육을 구성했다.

강의는 다년간 ESG 관련 프로젝트를 수행해 온 한국생산성본부 전문 컨설턴트가 맡아, 실제 기업 현장의 대응 사례와 현장에서 활용할 수 있는 실전 노하우를 공유할 예정이다.

교육은 전액 무료로 진행되며, 건기식 산업 종사자와 관련 기업 임직원을 대상으로 선착순 100명을 모집한다. 대표자를 비롯해 품질관리인, QA·QC, RA(인허가·규제 대응), 수출 및 SCM(공급망관리) 담당자 등이 참여할 수 있다.

건기식협회 관계자는 “기업들이 변화하는 글로벌 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 산업 맞춤형 실무교육을 마련했다”고 말했다.