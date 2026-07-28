[헤럴드경제=최원혁 기자] 아나운서 출신 방송인 오상진이 출연 중인 tvN SHOW 예능 ‘프리한 19’가 10년 만에 종영했다.

28일 오상진은 자신의 SNS에 “10년. 그동안 감사했습니다!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 ‘프리한 19’ 스튜디오에서 포즈를 취하는 MC 전현무와 한석준을 비롯해 제작진의 모습이 담겨 있다.

또 다른 사진에는 ‘프리한 19’의 진행을 맡았던 오상진과 한석준, 전현무는 맥주잔을 들고 환하게 웃고 있다. 세 사람은 아나운서 출신 방송인이라는 공통점이 있다.

게시물에 한석준은 “네 덕분에 즐거웠어. 10년 동안 널 자주 만나고 너와 많은 이야기를 한 게 내겐 행복이었다. 고마워. 다른 프로그램에서 또 만나자”라는 댓글을 달았다.

오상진은 “네 형! 아쉬움은 뒤로 하고 좋은 기억만 간직하고 싶네요. 또 뵈어요!”라며 화답했다.

‘프리한 19’는 530회를 끝으로 10년의 여정을 마무리했다. 최종회에서는 ‘특집! 휴가 선물 대잔치 19’를 주제로 세계 각국의 여행 쇼핑 아이템을 소개하며 유종의 미를 거뒀다.

한편 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺은 김소영과 2017년 결혼, 슬하에 1녀 1남을 두고 있다.