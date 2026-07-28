[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 손담비가 호텔 객실에서 신발을 신은 모습을 두고 또다시 불거진 비매너 논란에 휩싸이자 직접 해명에 나서며 불편한 심경을 드러냈다.

27일 손담비는 자신의 인스타그램에 “여기 호텔 신발 신고 들어가는 호텔이다. 심지어 새 신발이다. 뭐가 비매너일까? 적당히 하시길 바란다”며 “시끄럽게 해드려서 죄송하다”는 글을 올렸다.

앞서 손담비는 일본 여행 중 호텔 객실에서 촬영한 사진을 공개했다. 사진에는 운동화를 신은 채 침대에 앉아 있는 손담비의 모습이 담겼다. 이 과정에서 운동화를 신은 발 한쪽이 침구류에 닿아 있는 모습도 포착됐다.

이를 두고 객실 침구에 신발이 닿은 것은 부적절하다는 지적이 나오면서 논란이 일었다. 그러나 일각에서는 “해외 호텔 중에는 실내 신발 착용이 기본인 곳이 많다”며 억지 논란이라는 반응도 보였다.

손담비는 논란이 커지자 호텔 내부에서도 신발을 착용하는 방식의 숙소였다는 점을 설명하며 해명에 나선 것으로 보인다.

한편 손담비 최근 가족 여행 중 숙소에서 딸과 비눗방울 놀이를 하는 영상을 공개했다가 “공용 숙소에서 적절하지 않은 행동”이라는 비판받은 바 있다. 당시 손담비는 “놀이 후에는 바닥을 깨끗이 정리했다”고 해명했지만 “문제의 본질을 이해하지 못했다”는 지적이 이어졌고 결국 “제 부주의였다. 앞으로는 더욱 세심하게 행동하겠다”고 사과했다.

손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.