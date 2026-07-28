2028년 상반기 완료 목표 공정·영업·연구개발 전반 AI 적용 제품 개발기간 절반 단축 추진 품질 이슈 대응 속도 2배 향상 포스코그룹 AX 추진 방향의 일환

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코퓨처엠이 배터리 소재 제조 전 과정에 인공지능(AI)을 적용한다. 원료 수급부터 생산, 품질 대응, 고객사 협업까지 데이터를 기반으로 바꿔 생산성과 개발 속도를 동시에 끌어올리겠다는 구상이다.

포스코퓨처엠은 ‘배터리 사물 생태계(BoT), 게임 체인저’를 디지털 혁신 비전으로 제시하고, 전사 인공지능 전환 추진 계획을 마련했다고 28일 밝혔다. 2028년 상반기까지 관련 체계 구축을 마무리하는 것을 목표로 잡았다.

이번 계획의 핵심은 공정 표준화와 데이터 통합이다. 생산 현장과 연구개발, 영업, 환경·사회·지배구조 관리 등 각 부문에서 따로 축적되던 데이터를 하나의 흐름으로 연결하고, 이를 인공지능 분석에 활용해 사업 전반의 의사결정 속도를 높이겠다는 취지다.

배터리 소재 업계는 전기차 시장 성장세 둔화와 원가 경쟁이 맞물리면서 생산 효율과 품질 안정성이 더 중요해지고 있다. 포스코퓨처엠이 인공지능 전환(AX)을 전사 과제로 꺼낸 것도 단순한 디지털 전환을 넘어 제조 원가와 개발 속도, 고객 대응력을 동시에 개선하려는 움직임으로 풀이된다.

이번 포스코퓨처엠의 AX 추진도 그룹 차원의 AI 전환 전략과 맞닿아 있다. 장인화 포스코그룹 회장은 올해 초 “AI는 사회적 인프라로, AX로 전환을 빨리 하는 회사가 이길 것”이라며 전 그룹 차원의 속도감 있는 전환을 당부한 바 있다.

포스코퓨처엠은 주요 추진 방향으로 ▷AI 에이전트를 접목한 프로세스·시스템 최적화 ▷통합 데이터 허브 구축 ▷지능형 공장 구현 ▷원료부터 제품까지 이어지는 전 주기 초연결 ▷고객사와의 R&D 협업 고도화 등을 제시했다.

제조 현장에는 피지컬 AI를 적용한다. 설비와 생산 데이터를 AI가 분석해 생산 조건을 조정하고, 반복적인 현장 업무를 자동화하는 방식이다. 이를 통해 제조 생산성을 30% 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

R&D 부문에서는 AI를 활용한 기술 트렌드 분석과 소재 설계, 가상검증을 도입한다. 신제품 개발 과정에서 시행착오를 줄여 제품 개발 기간을 기존보다 절반 수준으로 단축한다는 목표다.

품질 대응 체계도 고도화한다. 품질분석 로봇과 자동화 시스템을 활용해 품질 이슈가 발생했을 때 원인을 분석하고 조치하는 속도를 현재보다 2배 높인다는 계획이다. 배터리 소재는 고객사 인증과 품질 안정성이 중요한 만큼, 빠른 대응 역량이 수주 경쟁력과 직결될 수 있다.

영업과 수주 전략에도 AI 시뮬레이션을 도입한다. 원료 가격 예측, 고객사 수요 전망, 판매가격 협상 등 수주 마케팅 전 과정에 데이터를 활용해 협상력을 높이겠다는 구상이다. 계약, 주문, 생산, 출하로 이어지는 흐름도 통합 모니터링해 운영 효율을 높인다.

ESG(환경·사회·지배구조) 측면에서는 AI로 설비 운전 상태를 분석해 비효율적인 운전을 자동으로 찾아내고, 진단·최적화하는 체계를 구축한다. 이를 통해 에너지 사용량을 줄이고 공장 운영 효율을 높인다는 방침이다.

포스코퓨처엠은 이번 제조혁신이 품질 안정성과 제조 경쟁력에 대한 고객 신뢰를 높이는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 이를 바탕으로 기존 고객사의 수주를 확대하고 신규 고객사 유치로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

장기적으로는 배터리 생태계 확장도 겨냥한다. 전기차뿐 아니라 에너지저장장치, 로봇, 드론 등으로 배터리 활용 분야가 넓어지는 만큼, 제품 생산과 관리, 판매 전 과정에서 쌓이는 데이터를 기반으로 새로운 사업 기회를 찾겠다는 것이다.

포스코퓨처엠은 앞으로 새로 개발하는 시스템에 AI 에이전트를 기본 적용해 담당자 개입을 줄일 예정이다. 또 올해 안에 부서별로 1명 이상의 AI 활용 전문가를 육성해 각 현장의 AX 과제 발굴과 실행을 맡길 계획이다.