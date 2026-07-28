관계부처 합동 일자리전담반 개최…3분기 ‘청년 일자리 회복방안’ 발표 제조업 고용 부진도 집중 점검…업종별 맞춤형 대응책 순차 마련

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 청년 고용 회복을 위해 미래 인재 양성과 취업 연계, 취업 이후 경력 성장을 아우르는 종합 대책 마련에 속도를 낸다. 제조업을 비롯한 고용 부진 업종에 대해서는 업종별 원인을 분석해 가용 정책수단을 총동원한 맞춤형 대응에 나서기로 했다.

재정경제부와 고용노동부는 28일 정부서울청사에서 이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관 공동 주재로 관계부처 합동 일자리전담반(TF) 회의를 열고 ‘청년 일자리 회복방안’과 제조업 고용동향 및 대응방안을 논의했다고 밝혔다.

정부는 최근 중동지역 긴장 등 대외 불확실성이 이어지는 가운데 청년층과 제조업 등 취약 부문의 고용 여건 개선이 시급하다고 판단하고 있다. 6월 취업자 증가세를 이어가기 위해 청년 고용과 제조업 고용 회복을 하반기 고용정책의 핵심 과제로 삼겠다는 것이다.

이날 회의에서는 정부가 준비 중인 가칭 ‘청년 일자리 회복방안’의 세부 과제가 집중 논의됐다.

정부는 청년 미래인력을 양성하고, 이를 양질의 일자리와 연결하는 한편 취업 이후에도 지속적으로 경력을 축적하고 성장할 수 있도록 지원하는 방안을 마련하기로 했다. 향후 관계부처 협의를 거쳐 보완한 뒤 3분기 중 대책을 발표할 계획이다.

제조업 고용 부진에 대한 대응도 강화한다. 최근 제조업 고용동향과 부진 요인을 면밀히 분석하고, 앞으로 일자리전담반을 중심으로 업종별 상황을 지속 점검하기로 했다. 이를 토대로 활용 가능한 정책수단을 총동원한 맞춤형 대책을 마련해 경제관계장관회의 등을 통해 순차적으로 발표할 방침이다.

이번 회의는 이달 중순 열린 일자리전담반 회의에서 청년 일자리 회복방안 마련 방침을 밝힌 데 이어 구체적인 정책 방향을 점검한 후속 논의 성격이다. 정부는 청년 고용 회복과 제조업 고용 안정이 하반기 고용시장의 핵심 과제인 만큼 관계부처 협업을 통해 세부 정책을 지속 보완해 나갈 계획이다.