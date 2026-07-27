[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 싸이의 여름 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 관람 중 끼를 발산해 즉석 캐스팅 제안을 받은 여학생이 이미 아이돌 데뷔를 준비 중인 연습생으로 밝혀졌다.

지난 26일 인스타그램에 공개된 ‘흠뻑쇼’ 현장 영상은 공개 하루 만에 조회수 1100만회를 돌파하며 폭발적인 관심을 받고 있다다. 특히 영상 속 콘서트 전광판에 포착된 여학생의 모습이 눈길을 끌면서 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서 그의 정체를 궁금해하는 반응이 이어졌다.

해당 여학생은 수만 명의 관객이 운집한 공연장에서 갑작스레 카메라가 자신을 비추는데도 전혀 긴장하는 모습 없이 음악에 맞춰 발랄하게 춤을 추며 매력을 뽐냈다. 자신감 넘치는 표정과 여유로운 퍼포먼스는 단번에 관객들의 시선을 사로잡았고, 이를 지켜본 싸이가 직접 “우리 피네이션(싸이 소속사) 매니저가 직접 가서 연락처 좀 받아오라. 우린 곧 다시 만나게 될 것”이라며 캐스팅을 제안하는 장면까지 연출됐다.

당시 관객석에서는 “너무 예쁘다”, “대체 누구냐” 등 탄성과 환호성이 쏟아져고, 영상이 공개된 후 온라인상에서도 “이미 연예인 같다”, “무대 체질이 따로 없다”, “끼가 남다르다” 등 호평이 잇달았다.

화제를 일으킨 주인공은 현재 아이돌 데뷔를 목표로 전문 트레이닝을 받고 있는 김라희 양으로 확인됐다. 2012년생인 김 양은 보컬, 댄스, 무대 표현력과 퍼포먼스를 꾸준히 연습해 오다 이번 공연에서 우연치 않게 끼를 발산한 것으로 전해졌다.

김 양이 소속된 아이돌 전문 트레이닝 기관 비앤비 아이돌랩 측은 “라희 양도 전혀 예상하지 못했던 일이라 아직도 많이 놀라워하고 있다”며 “평소에도 무대를 진심으로 즐기는 친구였지만, 수많은 관객 앞에서도 주눅 들지 않고 자신만의 에너지를 보여준 점이 좋은 결과로 이어진 것 같다”고 전했다.