서울시, 27일 출시…‘서울빵’ 시리즈 3번째 제품 앞서 출시 ‘서울빵’ 2종, 누적 판매량 8만개 넘겨 롯데백화점 본점·신세계백화점 강남점서 선보여

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 고려당과 손잡고 ‘서울빵’ 2탄 제품인 ‘서울밤단팥빵’을 출시했다고 27일 밝혔다.

서울빵은 출시 약 100일 만에 누적 판매량 8만개를 넘겼다. 출시 초기 일부 매장에서는 조기 품절과 구매 대기가 이어졌다.

서울밤단팥빵은 올해 4월 시가 선보인 ‘서울단팥빵’과 ‘서울통밀브레드’의 뒤를 잇는 서울빵 시리즈 세 번째 제품이다.

이 빵은 당도를 약 36% 낮춘 서울단팥빵의 단팥소에 밤을 추가해 고소한 풍미와 밤의 식감을 살렸다. 이날부터 롯데백화점 본점, 신세계백화점 강남점 등 고려당 2개 매장에서 판매된다. 기존 서울단팥빵과 서울통밀브레드를 함께 구매할 수 있다.

김형래 서울시 홍보기획관은 “앞으로도 민간기업과 협업해 시민들이 일상에서 쉽게 접하고 즐길 수 있는 다양한 먹거리 상품을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.

서울시는 민간기업과 협업해 저당·고단백 식품을 비롯한 건강 먹거리 상품을 확대하고 있다. 앞서 21일에는 편의점 CU와 손잡고 도시락, 샌드위치 등 ‘서울마이소울 건강 간편식’ 5종을 출시했다.