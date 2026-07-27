서울시 대학생 일 경험 지원 프로그램 9월 2일부터 13주 동안 취업역량교육 등 운영 8월 27일까지 접수…37개 대학서 64명 모집

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 대학생 일 경험 지원 프로그램인 ‘서울영커리언스(서영커)’ 2단계 챌린지 가을학기 참여자를 모집한다고 27일 밝혔다.

‘서영커’는 대학 재학생들에게 진로 탐색과 경력개발 기회를 제공하는 5단계 커리어 지원 정책이다. 이 중 2단계인 챌린지는 팀 공모전으로, 팀 기반의 직무 역량 강화 프로그램이다.

참여 직무는 인문계열의 경우 인사·교육, 영업·유통, 마케팅·홍보·상품기획, 해외영업·마케팅·무역 등이다. 이공계열은 생산·품질관리와 제품·서비스 연구개발, 제품설계·디자인 분야에서 지원할 수 있다.

서울시는 지난 봄학기 31개 대학에서 64명을 모집한 결과 930명이 지원해 14.5대 1의 경쟁률을 기록했다고 설명했다. 학생이 직접 팀을 구성해야 하는 방식임에도 대학 온라인 커뮤니티 등을 통해 팀원 모집이 활발하게 이뤄졌다.

이번 가을학기는 총 64명(8팀)을 모집한다. 참여를 원하는 청년은 이날부터 다음달 27일 오후 6시까지 대학별 웹사이트나 청년몽땅정보통에서 신청할 수 있다.

기존 31개였던 참여대학은 가을학기부터 37개로 늘었다. 가천대·고려대·동남보건대·명지대·성신여대·한국공학대(가나다순)가 신규 참여 대학으로 서울시와 협약을 맺었다.

선발된 참여자는 9월 2일~11월 28일, 13주 동안 프로그램 일정에 참여하게 된다. 참여자들은 취업역량교육, 직무간담회, 팀 공모전 활동을 경험할 기회가 주어지며, 참여에 필요한 모든 비용은 서울시가 지원한다. 우수 참여자는 서울시장 상장도 받는다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 “청년들이 과감히 도전할 수 있도록 서울시가 든든한 동반자 역할을 다하겠다”고 말했다.