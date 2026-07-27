[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS)의 7번째 11억뷰 영상이 탄생했다. 이들에게 자체 최장수 ‘핫 100’ 1위를 안겨준 메가 히트곡 ‘버터(Butter)’의 뮤직비디오가 11억뷰 고지를 달성했다.

27일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 2021년 5월 공개된 방탄소년단의 디지털 싱글 ‘버터’ 뮤직비디오가 27일 오전 2시 유튜브 11억 조회 수를 넘었다.

‘다이너마이트(Dynamite)’, ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, ‘DNA’, ‘마이크 드롭(MIC Drop) (Steve Aoki Remix)’, ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’, ‘아이돌(IDOL)’에 이어 방탄소년단 통산 7번째 11억뷰다.

이 곡의 뮤직비디오는 공개 당시에도 화제가 됐다. 흑백과 컬러, 슈트와 운동복, 웅장한 무대와 체육관 등이 교차되는 대비 연출과 멤버들의 파워풀한 안무가 유연하게 이어진다. 특히 ‘버터’의 시그니처 안무인 머리카락을 쓸어올리는 동작과 손키스 퍼포먼스, 경쾌한 풋워크 스텝이 인상적이다.

영상은 공개 당시 13분 만에 1000만 뷰, 21시간 만에 1억 조회 수를 돌파했다. K-팝 역대 최단기 1억 뷰 기록이다. ‘다이너마이트’에 이어 발표한 방탄소년단의 두 번째 영어곡인 ‘버터’는 2021년 6월 5일 자 빌보드 메인 송 차트 ‘핫 100’ 1위로 데뷔, 통산 10번째 정상을 밟으며 총 20주간 차트에 머물렀다.

방탄소년단은 21억뷰를 기록한 ‘다이너마이트’를 비롯해 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 19억 뷰, ‘DNA’ 16억 뷰, ‘마이크 드롭(MIC Drop) (Steve Aoki Remix)’ 15억 뷰, ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’, ‘아이돌(IDOL)’ 13억 뷰 등 다수 뮤직비디오가 10억뷰를 넘어셨다.