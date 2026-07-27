CU 치트키 시리즈, 누적 판매량 20만개 돌파 8월까지 30% 할인 혜택·일요일엔 최대 반값

[헤럴드경제=정찬수 기자] CU의 차별화 라면 브랜드 ‘치트키’가 새로운 흥행 상품으로 떠올랐다.

27일 CU에 따르면 이달(7월 1~23일) 치트키 시리즈의 누적 판매량은 20만개를 돌파했다. 하루 평균 약 8700개, 시간당 360여개, 약 10초에 1개씩 판매된 셈이다. CU가 선보인 차별화 라면 시리즈 가운데 최단기간 판매 기록이다.

7월 매주 일요일 진행한 ‘치트키 데이’에서는 최대 77% 할인 혜택을 제공하며 판매량이 급증했다. 지난 12일 치트키 데이에는 치트키 진한 새우탕면의 하루 판매량이 봉지면 대표 상품인 신라면 판매량을 넘어서는 기록을 세웠다.

치트키는 대중적으로 익숙한 맛에 ‘결정적인 한 끗’을 더해 완성도를 높인 CU의 차별화 라면 시리즈다. 대표 상품인 ‘치트키 리얼 크림 불닭맛’은 1급A 우유 한 팩을 통째로 넣은 볶음면으로 매콤한 불닭소스에 우유의 풍미를 더했다. ‘치트키 진한 새우탕면’은 홍새우 건더기와 후첨 새우 분말을 적용해 시원하고 묵직한 국물맛을 살렸다.

두 상품 모두 8월까지 네이버페이 포인트·머니 또는 BC카드 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 매주 일요일은 ‘치트키 데이’로 최대 반값에 만나볼 수 있다. 치트키 진한 새우탕면 구매 시 CJ 들기름밥은 900원에, 치트키 리얼 크림 불닭맛 구매 시 제니코 치즈파티 모짜렐라는 300원에 구매할 수 있다.

BGF리테일 가공식품팀 한정주 MD는 “앞으로도 새로운 콘셉트와 상품성을 갖춘 라면을 지속적으로 선보여 고객들에게 색다른 미식 경험을 제공할 것”이라고 말했다.