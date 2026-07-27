[헤럴드경제=장연주 기자] ‘여고생 살해범’ 장윤기(23)가 고교시절 지인들에게 ‘청소년 여성을 차로 납치해서 성범죄를 저지르고 싶다’고 말하는 등 학창 시절부터 왜곡된 성 의식을 갖고 있었던 것으로 보이는 정황 증거가 법정에서 공개됐다.

광주지법 형사13부(이정호 부장판사)는 27일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 ‘강간 등 살인’ 등 혐의로 구속 기소된 장윤기의 3차 공판을 심리했다.

이날 공판은 검찰이 추가 제출한 증거에 대한 서면 조사, 증인신문 등 순으로 이어졌다.

장윤기 측 국선변호인은 검찰 측 증거를 모두 받아들이면서도 그 취지에는 동의하지 않는다는 입장을 밝혔다.

관련 증거는 장윤기가 고등학교 동창, 사회복무요원 동료와 각각 나눴던 ‘SNS 대화록’ 등이다.

대화록에는 장윤기가 고교 시절부터 지인들에게 ‘청소년 여성을 차로 납치해서 성범죄를 저지르고 싶다’고 말했던 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

검찰은 이날 국립과학수사연구원의 리얼돌 감정서와 장윤기 차량 감식 영상, 현장감식 결과보고서 등을 추가 증거로 신청했다. 또 당초 증인으로 신청했던 장윤기의 고교 동창과 사회복무요원 동료에 대해서는 증인 신청을 철회하고 전화 진술 수사보고서와 통화 녹음파일을 대체 증거로 제출했다.

검찰은 여고생 살해 목적이 납치 및 성범죄였음을 입증하고자 해당 대화록을 추가 증거로 신청한 것으로 전해졌다.

장윤기 측 변호인은 “피고인이 학창 시절 비교적 소극적이고 수동적인 성향이었음을 알 수 있는 생활기록부도 증거로 제출된 것으로 안다”며 “제출된 대화 흐름을 살펴보면 피고인이 먼저 나서서 음담패설을 한 모양새가 아니고 상대에게 호응한 정도”라고 주장했다.

그러면서 “대화 자체를 부인하지는 않지만, 검찰 측 입장 취지에는 부인한다”고 덧붙였다.

재판부는 이후 진행된 증거 조사와 증인 신문은 잔혹한 내용, 피해자 측 사생활 보호 등을 이유로 비공개로 전환했다.

이날 증인으로는 장윤기에게 살해당한 이채원(16·고2) 양의 부모와 이양을 도우려다가 장윤기의 흉기 공격에 중상을 입었던 고교 2학년 행인(17·남) 등이 증인으로 출석했다.

증인 신문 등 절차가 이번 공판에서 마무리되면, 내달 열리는 4차 공판에서는 장윤기에 대한 피고인 심문이 이뤄질 것으로 보인다.

한편, 장윤기는 지난 5월5일 0시10분께 전남광주 광산구 월계동의 인적 드문 보행로에서 이양을 성범죄 목적으로 살해하고, 비명을 듣고 달려온 남학생에게 흉기를 휘두른 혐의(강간살인·살인미수 등)로 구속 기소됐다.

공소사실에는 또 여고생 살해 이틀 전 아르바이트 동료였던 여성(26·베트남)을 성폭행하고, 사회복무요원 시절 청소년 여성의 신체를 몰래 촬영하는 등 여러 성범죄를 저지른 혐의도 포함됐다.