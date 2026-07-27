거주자 외화예금, 4개월만 ‘최대’ 기업 달러예금, 885억 ‘역대 최대’ 개인 달러예금은 3.5억달러 줄어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 6월 말 달러화예금 잔액이 통계 집계 이후 최대치를 기록했다. 수출 증가에 기업들이 받은 경상 대금이 늘어난 결과다.

한국은행이 27일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 6월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1133억3000만달러로 5월 말보다 10억8000만달러 늘었다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다. 거주자 외화예금은 2월 말(1175억3000만달러) 이후 4개월 만에 가장 많았다.

3월 말(1021억7000만달러)에는 전월보다 153억7000만달러 감소했지만, 4월 말(1106억8000만달러)엔 85억1000만달러 증가했고, 5월 말에도 15억7000만달러 늘었다.

종류별로 보면 외화예금은 달러화 예금과 기업예금을 중심으로 증가했다.

달러화 예금 잔액은 978억달러로 한 달 새 22억5000만달러 늘어나며 2012년 6월 통계 집계 이후 최대치를 기록했다. 한은은 “장내 파생상품 거래증거금, 해외증권 투자자예탁금 등 증권사 고객예탁금이 증가했다”며 “대기업이 경상 대금을 받으며 많이 늘었다”고 설명했다.

반면 유로화 예금(58억4000만달러)과 엔화 예금(71억2000만달러)은 각각 4억6000만달러, 4억1000만달러 감소했다. 엔화 예금은 경상대금 지급 등으로, 유로화 예금은 일부 기업의 대출금 상환 등으로 감소했다.

주체별로 보면 기업예금(989억9000만달러)은 15억8000만달러 증가한 반면 개인예금(143억3000만달러)은 5억달러 감소했다.

이 중 기업의 달러화 예금 잔액은 855억8000만달러로 전월보다 25억9000만달러 늘어나며 역대 최대였다. 반면 개인의 달러화 예금 잔액은 122억2000만달러로, 3억5000만달러 줄었다.

한은은 “6월에 원/달러 환율이 높았다”며 “통상 환율이 높을 때 개인들은 (달러를)판다”고 설명했다. 6월 평균 환율(주간 종가 기준)은 1527.9원으로 외환위기 당시인 1998년 1월(1701.5원)·2월(1626.8원) 이후 역대 세 번째로 높은 수준을 기록했다.

은행별로는 국내은행의 거주자 외화예금 잔액이 927억8000만달러로 5000만달러 늘었고, 외국은행 지점은 205억5000만달러로 10억3000만달러 증가했다.