유언장은 물려주면 끝, 신탁은 그 다음까지 지킨다 “경영권 위탁·부양 안하면 회수”…조건, 계약서에 법원 상속 다툼 82%가 소액…재산 규모 문제 아냐 아파트 한 채 상속세 29억…생명보험으로 돈 준비 신탁으로 설계도 만들고, 보험으로 필요 자금 마련

우리나라 국민 1인당 연간 보험료는 약 515만원(2025년·보험개발원). 매달 성실하게 내는 돈을 더 값지게 쓰기 위해. ‘이’왕 낸 ‘보’험료를 ‘소’중한 우리 인생에 ‘이보소’.

수도권에서 중소기업을 운영하는 강 대표(가명·71)는 매출과 이익이 꾸준히 늘어도 자식들에게 물려줄 생각만 하면 머리가 복잡해진다. 강 대표는 회사 지분 77억원(전체의 87%)에 서울 개포동 아파트 55억원을 보유하고 있다. 그는 회사는 아들(42)에게, 아파트는 딸(38)에게 주고 싶은데, 각각 마음에 걸리는 문제가 하나씩 있다. 회사는 아들에게 넘기더라도 전문경영인이 오래 남아 경영을 맡아줬으면 하고, 아파트를 받을 딸은 본인이 떠난 뒤에도 아내(67)를 잘 모셔줬으면 한다. 유언장에 적자니 지켜질지 알 수 없고, 변호사와 세무사를 찾아가도 시원한 답을 듣지 못했다.

[헤럴드경제=박성준 기자] 강 대표의 고민은 특별한 얘기가 아니다. 물려줄 재산이 있는 부모라면 누구나 ‘누구에게 줄 것인가’ 다음에 ‘어떤 조건으로 줄 것인가’라는 질문과 마주친다. 재산을 받는 사람이 내 뜻대로 움직여줄 것이란 보장은 어디에도 없기 때문이다.

급기야 가족끼리 합의하지 못해 법원까지 간 상속재산 분할 사건은 2024년 3075건으로 처음 3000건을 넘어섰다. 이 가운데 82.7%는 다투는 재산이 1억원 이하였다. 큰 부자들만의 일이 아니라는 얘기다.

유언장 한 장으로는 부족하다. 유언은 재산을 넘겨주는 힘은 세지만, 넘겨준 뒤 조건이 지켜지는지 살펴줄 사람이 없다. 강 대표가 원한 건 자신이 떠난 뒤에도 ‘작동하는 장치’였다. 강 대표 역시 이런 상속에 대한 고민을 해결하기 위해 전문가에게 상담을 받기로 했다.

결국 재산을 어떻게 나눌지 정하는 문제 아닌가요?

겉으로는 그렇게 보입니다. 하지만 속을 들여다보면 다릅니다. 강 대표가 원하는 건 세 가지입니다. 회사가 계속 성장하는 것, 아내가 안정적으로 보호받는 것, 자녀들이 다투지 않는 것. 문제는 이 세 가지가 서로 부딪칠 수 있다는 점입니다. 아들에게 회사를 그냥 넘기면 전문경영인이 남는다는 보장이 없고, 딸에게 아파트를 그냥 넘기면 아내의 노후를 딸의 선의에만 맡겨야 합니다.

결국 이건 재산을 나누는 문제가 아니라 ‘내가 떠난 뒤에도 내 뜻이 지켜지게 만드는 문제’입니다. 세금 계산으로도, 법률 해석으로도 풀리지 않는 이유가 여기에 있습니다.

그럼 유언장에 조건을 적으면 되지 않나요?

유언장은 강력한 법적 수단이지만 분명한 한계가 있습니다. 유언은 사망하는 순간 효력이 생기고, 재산을 넘겨주면 역할이 끝납니다. 그 뒤는 아무도 책임지지 않습니다.

예를 들어 보겠습니다. “아파트는 딸에게 주되 어머니를 성실히 부양해야 한다”고 유언장에 적었다고 합시다. 몇 년 뒤 딸이 부양을 소홀히 하면 누가 확인하고, 어떻게 바로잡을 수 있을까요. “전문경영인이 계속 회사를 맡게 하라”고 적어도 마찬가지입니다. 적는 것과 지켜지는 것은 다른 문제입니다.

이때 쓸 수 있는 제도가 ‘신탁’입니다. 내 재산을 믿을 수 있는 금융회사(수탁사)에 맡기고, 내가 원하는 방식대로 관리하고 전달하게 하는 계약입니다. 유언장과 결정적으로 다른 점은 계약서에 적은 조건을 금융회사가 계속 확인하고, 적힌 대로 집행한다는 것입니다. 내가 세상에 없어도 계약은 살아서 움직입니다.

회사 지분은 계약서에 어떻게 적나요?

강 대표의 회사 지분부터 보겠습니다. 신탁의 좋은 점은 주식이 가진 두 가지 권리, 즉 회사 결정에 참여하는 ‘의결권’과 배당 같은 이익을 가져가는 ‘수익권’을 나눠서 설계할 수 있다는 것입니다.

계약서에는 “지분 67%는 아들에게 물려주되, 사후 20년간 경영권은 회사에 맡기고 아들은 수익권만 가진다”라고 적을 수 있습니다. 아들은 회사의 주인이 되면서도 당장 경영을 흔들 수 없고, 그 사이 회사는 전문경영인 체제로 안정적으로 운영할 수 있게 됩니다.

다만 알아둘 점이 있습니다. 법(자본시장법)은 신탁회사가 행사할 수 있는 의결권에 한도(한 회사 발행주식의 15%)를 두고 있습니다. 그래서 의결권을 실제로 어떻게 행사할지는 계약서에 구체적으로 정해둬야 합니다. 신탁에 맡기기만 하면 경영권이 저절로 지켜지는 건 아니라는 뜻입니다. 회사 정관에 주식을 넘길 때 이사회 승인을 받도록 한 조항이 있는지, 주권(주식 소유를 증명하는 증서)을 실제로 발행했는지도 계약 전에 확인해야 합니다. 중소기업 상당수는 주권을 발행하지 않아 신탁 전에 발행 절차부터 밟아야 합니다.

전문경영인에게는 ‘지분 20%를 물려주되, 5년 단위로 5%씩 20년에 걸쳐 나눠 받는다’라고 적습니다.지분을 다 받고 회사를 떠나버리는 상황을 막고, 오래 남을수록 이익이 되게 만드는 것입니다.

전문경영인이 지분을 안 받겠다고 하면요?

지분을 받지 않겠다고 하면 그 지분은 강 대표에게 돌아옵니다. 그런데 거절 자체보다 거절한 이유를 봐야 합니다. 지분 20%면 17억원대 재산이라, 받는 쪽에서는 만만치 않은 증여세를 각오해야 합니다. 아무리 좋은 제안이라도 세금이 부담스러워 망설일 수 있다는 뜻입니다.

이럴 때 쓸 수 있는 대안이 임원 퇴직금입니다. 흔히 임원 퇴직금은 ‘2배수까지’라고 알고 있지만, 이는 세법이 퇴직소득으로 인정해 주는 계산 한도일 뿐입니다. 실제 지급 기준은 회사 정관(회사의 기본 규칙)이 정합니다. 정관을 고쳐 오래 근무할수록 퇴직금 배수가 올라가게 설계하면, 예컨대 근속 15년을 넘긴 대표이사에게 4배수를 지급하는 식으로 장기근속을 유도할 수 있습니다. 한도를 넘는 부분에는 소득세가 더 붙지만, 전문경영인 입장에서는 본인 돈을 들이지 않고 보상을 받는 길이 열립니다.

약속만으로는 부족합니다. 퇴직금을 줄 돈을 회사가 실제로 쌓고 있다는 걸 보여줘야 신뢰가 생깁니다. 이때 활용하는 것이 회사를 계약자로 한 법인 명의 종신보험입니다. 정해진 기간 보험료를 내면서 목표한 적립금을 만들 수 있고, 그 사이 대표에게 불의의 사고가 생기면 사망보험금이 미지급 퇴직금과 유족보상금의 재원이 됩니다.

딸에게 줄 아파트는요?

부동산 신탁 계약서에는 ‘개포동 아파트는 딸에게 물려주되, 어머니에 대한 부양의무를 지키지 않으면 아파트는 어머니에게 돌아간다’라고 적을 수 있습니다.

핵심은 ‘부양’을 숫자로 적는 것입니다. 성실히 모셔라, 잘 돌봐라 같은 말은 지켰는지 아닌지 판단할 수 없습니다. 그래서 실제 계약서에는 매월 생활비 300만원 지급, 병원비와 약값 부담 내역 제출, 신탁회사의 정기적인 전화 확인처럼 확인할 수 있는 기준을 적습니다. 지켜지는지는 어머니 본인이 알리거나 신탁회사가 주기적으로 점검합니다.

국내에서는 아직 조건 미이행으로 재산을 회수한 판례나 사례가 공개된 적이 없습니다. 제도가 자리 잡은 지 오래되지 않아서입니다. 하지만 해외 신탁 실무에서는 조건 불이행 시 수익권 박탈 사례가 존재합니다. 나중에 틈이 생기지 않도록 조건을 처음부터 명확하게 적는 것이 중요합니다.

딸에게 더 준비해 줄 건 없나요?

신탁으로 조건을 걸어도 상속세는 그대로 내야 합니다. 개포동 아파트가 지금 55억원인데, 해마다 4%씩 오른다고 가정하면 10년 뒤 80억원이 넘습니다. 여기에 붙는 상속세만 약 29억4000만원입니다.

문제는 시간입니다. 상속세는 사망한 달의 말일부터 6개월 안에 현금으로 내야 합니다. 딸이 그만한 돈을 갖고 있지 않다면, 물려받은 아파트를 급히 팔거나 대출을 받아야 합니다.

그래서 재산을 물려주는 설계와 세금 낼 돈을 마련하는 설계는 함께 가야 합니다. 대표적인 수단이 생명보험입니다. 생명보험은 가입 직후라도 지급 사유가 생기면 약속한 보험금이 바로 나옵니다. 언제 닥칠지 모르는 상속세에 미리 대비할 수 있다는 뜻입니다.

중요한 건 계약을 어떻게 짜느냐입니다. 같은 보험이라도 보험료를 누가 냈느냐에 따라 세금이 갈립니다. 딸이 계약자가 되어 자기 소득으로 보험료를 내고, 아버지인 강 대표를 피보험자로, 보험금 받는 사람도 딸로 지정하는 구조라면 사망보험금은 원칙적으로 상속재산에 들어가지 않습니다. 딸이 자기 돈을 넣어 자기가 받는 계약이기 때문입니다. 반대로 강 대표가 보험료를 대신 내주면 그 보험금은 상속재산에 포함돼 세금이 붙습니다.

그래서 이 구조를 쓰려면 딸에게 보험료를 낼 소득이 있어야 하고, 나중에 문제가 생기지 않도록 보험료를 낸 기록을 남겨두는 것이 좋습니다.

다른 가족이 불공평하다고 하면요?

신탁에 맡겼다고 가족의 권리까지 사라지는 건 아닙니다. 법은 배우자와 자녀에게 ‘유류분’이라는 최소한의 상속 몫을 보장합니다. 특정 자녀에게 재산이 쏠리면 다른 가족이 이 몫을 돌려달라고 청구할 수 있고, 법원은 신탁이라는 형식보다 실제로 재산이 어떻게 넘어갔는지를 봅니다. 신탁이 유류분을 피하는 수단이 될 수 없다는 뜻입니다.

그래서 전문가들은 설계 단계에서 전체 재산과 그간의 증여 내역을 따져 유류분이 얼마나 나올지 미리 계산합니다. 그리고 분쟁이 생겼을 때 바로 내줄 현금을 종신보험 등으로 준비해 둡니다. 마침 올해 2월 민법이 바뀌면서 유류분은 부동산 지분 같은 원물 대신 현금으로 돌려주는 원칙이 도입됐습니다. 다투는 가족과 아파트를 공동으로 소유하는 대신 돈으로 정리할 수 있게 된 만큼, 현금을 미리 준비해 두는 일이 더 중요해졌습니다.

재산이 많지 않아도 필요한가요?

재산이 많아야만 필요한 얘기가 아닙니다. 앞서 본 것처럼 법원까지 간 상속 다툼의 80% 이상이 1억원 이하 재산을 둘러싼 싸움입니다. 분쟁은 재산의 크기가 아니라 가족 간 소통 부족에서 시작됩니다.

신탁에 법으로 정한 최소 금액은 없습니다. 금융회사마다 내부 기준이 있을 수 있고, 비용은 듭니다. 통상 계약할 때 맡기는 재산의 0.6~1.2%, 해마다 관리 명목으로 0.4~1.2% 수준의 보수가 붙습니다. 부담스럽다면 문턱을 낮춘 상품도 있습니다. 현금만 맡겨 간단한 유언 기능을 대신하는 ‘상속안심신탁’은 계약보수 없이 가입할 수 있고, 치매나 와병에 대비해 지정한 사람이 치료비를 대신 받게 하는 ‘평생안심신탁’도 나와 있습니다.

절차도 생각보다 간단합니다. 보통 세 번의 상담을 거칩니다. 처음엔 재산 현황과 원하는 내용을 듣고 계약서 초안을 만들고, 두 번째엔 초안이 뜻대로 반영됐는지 확인하며 보수를 안내받고, 세 번째에 서명과 서류 제출, 필요하면 부동산 소유권 이전 등기까지 마칩니다. 마음이 바뀌면 살아 있는 동안 언제든 내용을 고치거나 해지할 수 있습니다.

한 세대의 재산이 다음 세대로 넘어갈 때는 돈만 가는 게 아닙니다. 그 안에 담긴 뜻도 함께 갑니다. 신탁이 그 뜻을 담는 ‘설계도’라면, 보험은 설계도를 현실로 만드는 ‘자금’입니다. 상속은 죽음 뒤의 문제가 아니라 지금부터 준비하는 가족 경영의 문제입니다.