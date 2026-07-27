최대 60% 할인에 프로모션 코드 추가

[헤럴드경제=정찬수 기자] 알리익스프레스가 구매 고객의 후기를 바탕으로 엄선한 ‘알급날: 모두의 픽 리스트’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 25일 사전 프로모션을 시작으로 26일부터 29일까지 본행사로 이어진다.

입소문이 입증한 ‘요즘 딱 필요한 추천템 TOP 10’을 선정해 여름나기 솔루션을 제안한다. 실내 계절 가전으로는 초저소음 슬링형 스마트 팬, 대용량 저소음 제습기, 음식물 쓰레기 처리기 등이 호응을 얻고 있다. 여름 휴가철 야외 활동용으로는 자외선 차단 방수 텐트·3초 만에 설치되는 접이식 모기장·저소음 여행용 캐리어 등을 추천한다.

전자제품·가전·가구·스포츠·헬스·자동차·오토바이 용품 등 전 카테고리 상품에 최대 60% 할인이 적용된다. 할인 코드를 적용하면 결제 금액에 따라 최대 12%의 추가 할인도 받을 수 있다.

알리익스프레스 관계자는 “여름나기 필수품을 합리적인 가격으로 만나 시간과 비용을 모두 아끼는 스마트한 월말 쇼핑을 경험하길 바란다”고 전했다.