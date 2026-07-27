원내대표 멱살 ‘후폭풍’ “단순히 본인 사과로 넘어갈 사안 아냐” 최고위원 전원 “강력 처벌” 공감대 이뤄

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘은 27일 후반기 국회 상임위원회 배분에 불만을 품은 권영진 의원이 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 사태와 관련, 사실상 ‘자진탈당’을 권유했다. 권 의원이 자진탈당하지 않을 시 ‘제명’ 수준의 중징계에 대한 공감대도 이뤄졌다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 비공개 최고위원회의에서 “당 지도부는 이견 없이 이번 사안에 대해 엄중하고 강력히 처벌해야 한다는 공감대를 이뤘다”며 “특히 제명을 포함해 최고 수준의 징계가 필요하다는 데 참석한 지도부 모두 공감대를 이뤘다”고 말했다.

박 수석대변인은 “이번 사안은 단순히 본인 사과로 넘어갈 사안이 아니라 생각했다”며 “결국 대국민 사과와 함께 본인이 책임지고 행도에 대해 처신하는 게 맞다고 최고위원들께서 말했다”고 전했다. 이어 “이 문제는 당권파와 비당권파라는 왜곡된 프레임으로 봐서는 안 되는 사안”이라고 덧붙였다.

그는 “오늘 당장 윤리위원회 소집이 필요하다는 의견도 있다”며 “이거를 방관하면 제2, 제3의 행위를 반복하도록 묵인하는 꼴”이라고 강조했다.

앞서 권 의원은 지난 23일 국회 후반기 상임위원회 배정 결과에 반발해 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡는 등 거칠게 항의했다. 권 의원은 행정안전위원회 간사로 배정됐으나 정보위원회 간사를 희망했던 것으로 알려졌다.

논란이 확산하자 권 의원은 텔레그램 의원 단체대화방에 사과문을 올렸으며, 행안위 간사직과 차기 국민의힘 대구시당위원장 내정도 모두 내려놨다.

정 원내대표는 이날 “지난 사감을 모두 잊고 국민 삶과 국가, 그리고 대한민국의 정상화를 위해 원내대표로서 책무를 다해나가겠다”며 관용의 뜻을 표했지만, 당 지도부에서는 탈당 등 강한 조치를 요구하는 상황이다.