법사위 출석한 정성호, 이번 논란에 말 아껴 박지원 “충정은 이해하지만 사표 반려돼야” 조국혁신당 “국회 모독에 주의줘야” 맹공

[헤럴드경제=양대근 기자] 정성호 법무부 장관이 이재명 대통령에게 사의를 표명하면서 더불어민주당 안팎에서 이를 둘러싼 다양한 해석이 나오고 있다. 특히 8·17 전당대회가 당권주자 간 과열 경쟁 양상으로 치닫는 상황에서, 민주당 측은 이번 사의가 당내 역학구도 변화에 영향에 미치는 영향을 차단하는 데 주력하는 모습이다.

27일 정 장관은 이날 오전 국회 법제사법위원회 전체회의에 참석하기 전 기자들과 만나 이번 사의 표명 논란과 관련 “(이 대통령이) 외국에 국익을 위해 일하러 갔는데 그런 이야기를 하는 건 적절치 않다”고 일축했다.

정치권에 따르면 정 장관은 최근 청와대 참모들을 통해 장관직을 떠나 당으로 복귀하고 싶다는 의사를 전했고, 이 대통령이 이번 사의 표명을 만류한 것으로 전해졌다. 이와 관련 정 장관은 최근 연합뉴스와의 인터뷰에서 “더이상 (법무부에서) 할 일도 없고, 더 할 의지도 없다”고 밝히기도 했다.

정 장관은 5선 국회의원으로 지난해 7월 이재명 정부의 초대 법무부 장관으로 임명됐다. 이 대통령과는 사법연수원 동기이며, 당내에서는 친명(친이재명)계 좌장으로 평가받는다. 특히 평소 검찰 개혁과 관련 수사와 기소를 분리한다는 민주당의 기조에는 뜻을 같이 했지만, ‘검찰 수사권 완전 폐지’에 대해서는 당의 입장과 거리를 둔 바 있다.

민주당은 정 장관의 사의 표명과 관련 공식적인 입장을 자제하고 있지만 당황한 기색이 역력하다. 당은 지난 24일 보완수사권 완전 폐지를 당론으로 정하고, 이러한 내용을 담은 형사소송법 개정안의 이번주 국회 본회의 통과를 공식화했다.

이같은 상황에서 주무부처 장관이 전격 사의를 표명한 것을 두고 정치권 일각에서는 “당·정·청의 ‘원팀 행보’가 흔들리고, 당내 강성 지지층에 검찰 개혁이 휘둘리는 것으로 보일 수 있다”는 지적도 나오고 있다.

이와 관련 당내 최고령인 박지원 의원은 페이스북을 통해 “(정 장관의) 충정은 이해하나 사표는 반려돼야 한다. 중수청(중대범죄수사청)과 공소청 출범이 목전”이라면서 “검찰조직의 수장으로서 안타까움도 있겠지만 정 장관이 검찰개혁의 총대를 메지 않으면 그 누가 이 대통령을 지키고 성공시키겠나”라고 밝혔다.

당 최고위원에 도전장을 던진 최민희 의원은 27일 ‘YTN 라디오 장성철의 뉴스명당’에 출연해 “(정 장관이) 1년 동안 너무 많이 고생하셨다. 이 말씀만 드리고 싶다”면서 말을 아꼈다.

반면 강도 높은 검찰 개혁을 주장해 온 조국혁신당은 정 장관을 향해 강도 높은 비판을 이어갔다. 박병언 선임대변인은 논평을 통해 “이번 사의 표명은 정부·여당의 주된 기조와 달리 정 장관이 보완수사권 존치를 무기로 기존 검찰조직 잔존을 위해 노력해 온 것이 사실로 확인된 순간”이라며 “이 대통령은 정 장관의 국회 모독에 주의를 줘야 한다”고 주장했다.