방미 여행객 경험 담아 재방문 유도 집중 이미지 1종과 영상 3편 소셜 통해 공개

[헤럴드경제=김명상 기자] 2026 북중미 월드컵 폐막에 맞춰 미국관광청이 ‘모어 투 러브’ 캠페인을 전개한다. 방미 여행객의 경험을 공유하고 재방문을 유도하기 위한 목적으로 진행된다.

미국관광청은 2026 FIFA 북중미 월드컵 기간 미국을 찾은 여행객에게 감사를 전하고 재방문을 독려하기 위한 소셜 캠페인 ‘모어 투 러브(More to Love)’를 27일 공개했다.

이번 캠페인은 방문객들이 공유한 현장 순간과 개최 도시를 넘어선 미국 곳곳의 풍경, 여행 경험을 담았다. ‘테이크 미 홈, 컨트리 로즈’를 배경 음악으로 활용해 대회의 여운을 이어가는 한편 월드컵 이후에도 다시 미국을 찾아 새로운 여행을 이어가자는 메시지를 전한다.

이번 소셜 시리즈는 이미지 1종과 영상 3편으로 구성됐으며, 월드컵 결승전이 열린 지난 19일부터 공식 소셜미디어 채널을 통해 순차적으로 공개됐다. 이후 한국, 일본, 아르헨티나, 호주, 브라질, 인도, 영국 및 아일랜드를 대상으로 페이스북, 인스타그램, 틱톡에서 해당 콘텐츠를 활용한 유료 프로모션을 진행할 예정이다.

프레드 딕슨 미국관광청 청장은 “팬들은 경기 관람뿐 아니라 개최 도시를 오가는 로드트립과 국립공원 방문 등 다양한 여행을 계획한 것으로 나타났다”며 “‘모어 투 러브’ 캠페인을 통해 여행객들이 아직 발견하지 못한 미국의 다양한 매력을 만나고, 다시 미국을 찾아 더욱 풍성한 여행을 이어가길 바란다”라고 말했다.