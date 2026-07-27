[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 권은비가 필라테스 중 기구에서 떨어지는 사고를 당했다.

지난 25일 권은비는 개인 유튜브 채널 ‘권은비권응비궈는비궈눈비’에 ‘[VLOG] 아이즈원 멤버들과 만남ㅣ필라테스 추락사고(?)’라는 제목의 동영상을 게재했다.

영상에서 권은비는 “오늘은 중요한 날이다. 저희 멤버 나코가 한국에 왔다. 한국에 와서 멤버들 중에 시간되는 멤버들끼리 모이기로 했는데 너무 오랜만에 모이는 거라 긴장이 된다”며 “너무 행복하다. 나코를 드디어 보다니”라며 설레는 마음으로 멤버들을 기다렸다.

카페 사장인 권은비는 멤버들을 위한 디저트를 준비했다. 특히 권은비는 “다이어트하는 친구들도 있다. 그릭요거트에 바나나를 올려주겠다”고 세심한 모습을 보였다.

멤버들과 행복한 시간을 보낸 후, 권은비는 쉬는 날 보내는 일상을 공개했다.

이후 권은비는 자기 관리를 위해 필라테스를 하러 갔다. 왼발을 기구에 걸어 몸을 지탱한 채 오른쪽으로 몸을 기울이던 권은비는 갑자기 발이 풀려 필라테스 기구에서 추락했다.

필라테스 선생님은 깜짝 놀라 “괜찮냐. 안 다쳤냐. 이거 하다 떨어지는 경우는 처음이다”라고 말했고, 권은비는 “저는 괜찮은데..”라며 기구를 걱정했다.

다행히 큰 부상은 없었다. 권은비는 “진짜 너무 웃기다”라며 허탈해했고, 선생님은 “조그매가지고 이 사이에 쏙 들어갔다”라며 웃었다.