권영진 의원과 상임위 배분 불만·멱살 논란 이후 사과에도 논란 수그러들지 않자 정 원내대표, 긴급히 ‘갈등 봉합’ 나서

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 27일 권영진 국민의힘 의원이 상임위원회 배정에 반발해 자신에게 항의한 이른바 ‘멱살 논란’과 관련해 “지난 사감을 모두 잊고 국민 삶과 국가, 그리고 대한민국의 정상화를 위해 원내대표로서 책무를 다해나가겠다”고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 원내대표로서 역할을 다하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “지난주 불미스러운 일로 국민 여러분과 당원 여러분께 심려를 끼쳐드려 송구하게 생각한다”며 “지난주 일은 제 개인의 문제가 아니라 보수를 대표하는 정당인 국민의힘의 문제”라고 말했다.

이어 “이번 일을 계기로 보수의 품격과 당의 질서를 바로잡아야 한다”며 “국민께 신뢰받는 책임 있는 정당으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

앞서 권 의원은 지난 23일 국회 후반기 상임위원회 배정 결과에 반발해 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡는 등 거칠게 항의했다. 권 의원은 행정안전위원회 간사로 배정됐으나 정보위원회 간사를 희망했던 것으로 알려졌다.

논란이 확산하자 권 의원은 텔레그램 의원 단체대화방에 사과문을 올렸으며, 행안위 간사직과 차기 국민의힘 대구시당위원장 내정도 모두 내려놨다.

당초 국민의힘은 이번 주 의원총회에서 권 의원에 대한 징계 및 거취 문제를 논의할 예정이었다. 다만 정 원내대표가 공개적으로 갈등 봉합 의지를 밝히면서 당 안팎에서는 징계 논의가 수그러들 가능성도 거론된다.