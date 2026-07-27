패션·아웃도어·트래블 등 라인업 확대 온라인 스토어 및 일부 매장서 구매

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 브랜드 정체성을 담은 라이프스타일 컬렉션 ‘기아 컬렉션’ 2026을 선보인다고 27일 밝혔다.

기아 컬렉션은 고객이 차량을 넘어 일상 속에서 브랜드 철학과 감성을 경험할 수 있도록 기획한 라이프스타일 제품군이다. 브랜드 핵심 가치인 ‘무브먼트(Movement)’를 바탕으로 고객들이 기아만의 감성과 가치를 일상 속에서 더 가까이, 실용적으로 느낄 수 있도록 상품군을 확대했다.

신규 라인업은 ▷경량 바람막이 ▷버킷햇 ▷판초우의 등 의류 제품과 ▷우산 ▷드라이백 ▷여행용 파우치 세트 ▷비치 타월 ▷스노클링 장비 세트 등 여행·아웃도어 제품으로 구성됐다.

기아 컬렉션 2026은 지난 6월 부산 벡스코에서 열린 ‘부산모빌리티쇼’에서 일부 공개된 바 있다. 공개된 스노클링 장비 세트와 판초우의 등은 기존의 자동차 브랜드 굿즈에서는 보기 드문 상품으로, 다양한 라이프스타일과 함께하려는 차별화된 접근 방식을 드러냈다고 기아는 강조했다.

기아의 이번 신규 컬렉션은 7월 말부터 기아 공식 온라인 스토어인 기아샵에서 구매할 수 있다. 또한, HMG 드라이빙 익스피리언스 센터, Kia360, PXC 등 주요 브랜드 거점에서도 직접 고객들과 만날 예정이다.

기아 관계자는 “기아 컬렉션은 브랜드의 핵심 가치와 디자인 철학을 고객의 일상 속 경험으로 확장하기 위한 시도”라며 “앞으로도 기아만의 독창성과 위트를 더하면서도 실생활에서 유용하게 사용할 수 있는 제품으로 포트폴리오를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 기아는 올해 2분기 글로벌 시장에서 도매 기준 전년 동기 대비 4.5% 늘어난 85만1639대를 판매하며, 역대 최대를 기록했다.