의왕연구소서, 회사 기술 체험형 전시회 개최 전직원 대상 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’ 특강 진행 가족 초청행사 ‘오픈 랩’에 700여 명 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대위아가 창림 50주년을 맞아 지난 20일부터 25일까지 경기도 의왕시 현대위아 의왕연구소 연구동에서 테크위크행사를 열었다고 27일 밝혔다.

테크위크는 현대위아의 열관리시스템·자동차부품·로봇·방산 등 모든 사업의 핵심 기술을 한 자리에서 체험할 수 있도록 한 기술 전시회로, 이번 행사에는 임직원과 의왕연구소를 찾은 고객은 물론 가족 등 2000여 명이 참석했다.

현대위아는 테크위크를 찾은 모든 이들이 현대위아의 차세대 기술을 직접 체험할 수 있도록 꾸몄다. 특히, 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 큰 관심을 모은 분산배치형 HVAC(Heating, Ventilating, Air Conditioning) 체험 차량을 전시해 미래형 공조 시스템을 직접 경험할 수 있도록 했다. 분산배치형 HVAC은 인공지능(AI)과 각종 센서로 탑승객 개개인의 체온, 냉·온감, 실내 온습도, 개인 취향까지 반영해 최적의 공기를 제공하는 시스템이다.

아울러 미래 모빌리티에 쓰일 구동부품인 ARS(Active Roll Stabilization)와 듀얼 등속조인트(CVJ, Constant Velocity Joint)도 선보였다. ARS는 울퉁불퉁한 도로를 주행할 때나 선회 시에 자동차의 기울어짐을 크게 줄여주는 부품이다. 특히 ARS에 자동차 업계 최초로 로봇 기술인 ‘직렬-탄성 액추에이터(SEA, Series Elastic Actuator)’를 적용해 더욱 정밀하게 토크를 제어하고 동시에 외부 충격과 진동을 흡수하도록 했다.

듀얼 CVJ는 최대 52도의 조향각으로 좁은 폭의 도로에서도 보다 쉽게 유턴을 할 수 있도록 하는 부품이다. 현대위아는 관람객이 선회 반경이 서로 다른 두 대의 미니카를 조종해 듀얼 CVJ가 주는 가치를 직관적으로 알 수 있도록 했다.

현대위아는 모든 임직원이 과학과 기술에 관한 인사이트를 얻을 수 있도록 특별 강연도 열었다. 과학 커뮤니케이터 궤도를 초청해 ‘호기심이 세상을 바꾼 이야기’를 주제로 임직원과 이야기를 나눴다. 아울러 궤도와 임직원들이 함께하는 퀴즈와 질의응답을 통해 AI와 과학, 공학에 대한 깊이 있는 이해를 얻어갈 수 있도록 했다.

현대위아는 행사 마지막 날인 지난 25일에는 임직원 가족을 초청하는 ‘오픈 랩(Open LAB)’ 행사도 열었다. 임직원의 가족들이 현대위아의 기술과 제품을 직접 경험할 수 있도록 한 자리다. 현대위아는 임직원 자녀를 위한 ‘부모님 응원 카드 만들기’와 자동차 구동 부품의 기본 원리를 직접 익히는 ‘로봇 만들기 원데이 클래스’ 등 체험 프로그램을 마련했다. 또한 실제 사무 공간을 함께 둘러보는 오피스 투어도 진행해 가족들이 임직원의 일터를 직접 경험할 수 있게 했다. 행사 참가자 전원에게는 ‘연구원 인증서’도 수여했다.

현대위아 관계자는 “이번 테크위크는 창립 50주년을 맞아 현대위아가 걸어온 기술의 여정을 되돌아보고, 앞으로 나아갈 방향을 임직원 모두가 함께 공유한 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 사업부의 경계를 넘어 서로의 기술을 공유하고 함께 성장하는 문화를 이어 나가겠다”고 말했다.

한편, 현대위아는 최근 한국장애인고용공단과 ‘경남형 장애인 동행일자리 사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

경남형 장애인 동행일자리 사업은 경상남도가 총괄하고, 한국장애인고용공단과 지역 유관기관 및 기업이 함께 추진하는 민관 협력형 장애인 고용 사업이다.