롯데월드 기부 캠페인 시즌 5 오는 9월 28일까지 캠페인 진행 네이버 플레이스 리뷰 연계 적립 목표 1만건 달성시 치료비 기부

[헤럴드경제=김명상 기자] 롯데월드가 여가 활동을 기부로 연결하는 사회공헌 캠페인을 통해 나눔 문화 확산에 나선다. 고객 참여로 모인 기부금은 장애어린이 치료비로 전달된다.

롯데월드가 네이버 해피빈과 함께 ‘놀면서 기부하자’ 시즌 5를 오는 9월 28일까지 진행한다고 밝혔다. ‘놀면서 기부하자’는 고객이 여가를 즐기며 일상 속에서 기부에 참여하도록 기획한 고객참여형 사회공헌 캠페인이다.

이번 시즌 5는 롯데월드 어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데워터파크 등 전국 5개 사업장에서 진행한다. 캠페인 기간 각 사업장을 방문한 고객이 네이버 플레이스에 리뷰를 작성하면 누적 리뷰 수만큼 기부금을 적립하며, 네이버 해피빈 굿액션 페이지에 댓글을 남기는 방식으로도 참여할 수 있다.

목표는 리뷰 및 댓글 참여 1만건이다. 목표를 달성하면 장애어린이 재활치료 전문기관인 보바스어린이재활센터에 치료비 1000만원을 기부한다. 롯데월드는 테마파크 특성을 살린 고객참여형 사회공헌활동을 지속하고 나눔 문화를 확산할 계획이다.

롯데월드는 지난 2022년 ‘놀면서 기부하자’ 캠페인을 처음 선보였다. 시즌 1부터 시즌 3까지는 고객 걸음 수를 측정해 기부금을 적립하는 ‘걸음 기부’ 방식으로 진행했고, 리뷰 참여 방식으로 진행한 지난해 시즌 4는 목표 대비 20%를 초과 달성했다.