강원랜드·마사회 중독예방 업무교류 사행산업 기관 노하우 공유 및 협력 AI 기반 중독예방 사업 발전방향 논의 체류형 치유 프로그램 직접 체험 진행

[헤럴드경제=김명상 기자] 강원랜드와 한국마사회가 사행산업 중독예방 및 치유재활을 위해 업무 협력을 강화한다.

강원랜드마음채움센터(KLACC)는 지난 22일부터 23일까지 강원랜드와 영월 하이힐링원에서 한국마사회 유캔센터 관계자들과 업무교류 및 간담회를 열었다고 밝혔다. 양 기관은 중독예방 사업 운영 노하우를 공유하고 협력방안을 논의했다.

특히 AI를 활용한 예방사업 발전방향을 논의하고 기관별 상담 운영 노하우를 공유했다. 참가자들은 강원랜드의 예방·치유시설과 프로그램을 경험하는 시간을 가졌다.

또한 참가자들은 강원랜드 출연재단인 영월 산림힐링재단을 방문해 문제도박 체류형 치유 프로그램인 우드버닝과 산림욕을 체험하며, 내담자 치유와 관련해 강원랜드와 유캔센터 간 협업을 강화해야 한다는 공감대를 형성했다.

오는 9월에는 포럼을 공동 개최하고, 양 기관의 AI 활용 예방시스템 고도화 노력과 성과, 발전방향을 유관기관 및 관계자 등에게 공유하기로다.

김경훈 강원랜드마음채움센터장은 “사행산업 기관 간 협력은 보다 전문적이고 실효성 있는 중독예방사업을 추진하는 데 중요한 기반”이라며 “앞으로도 다양한 유관기관과의 교류를 확대해 국민의 건강한 여가문화 조성과 중독문제 예방을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.