[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 소지섭 주연의 SBS 금토드라마 ‘김부장’이 전국 시청률 23%로 화려하게 막을 내린 가운데, 소지섭이 드라마 출연진과 스태프에게 금을 선물한 사실이 알려졌다.

26일 사회관계망서비스(SNS)에는 소지섭이 금을 전용 케이스에 담아 ‘김부장’ 출연진과 제작진에게 전달했다는 내용의 글이 공유됐다.

관련 게시물에는 전용 케이스에 담긴 금 사진이 첨부됐다. 케이스에는 “이번 작품을 함께하며 큰 감동과 행복을 느꼈다. 언제나 묵묵히 각자의 자리에서 김부장을 빛내준 여러분께 감사드린다. 김부장 소지섭 드림”이라는 문구가 적혔다.

앞서 소지섭은 지난해 넷플릭스 드라마 ‘광장’ 촬영 후에도 배우와 스태프 등에게 금 한 돈씩을 선물한 바 있다. 당시 소지섭은 한 인터뷰에서 “작품에서 주인공을 맡은 후로는 (동료들에게) 무언가 항상 선물하는 중”이라고 밝혔다.

소지섭은 “촬영이 무사히 끝난 것에 대한 감사의 뜻으로 선물하는 것”이라며 “동료 배우와 스태프들이 있어야 저도 있는 것이라고 생각해 (선물을) 준비하고 있다”고 부연했다.

그러면서 “금은 협찬도 안 되니까 진심으로 준비했다”며 “세상이 어려워지면 나중에 팔아서 쓰라는 의미였다”고 설명했다.

소지섭과 주상욱, 윤경호, 최대훈 등이 출연한 드라마 ‘김부장’은 전국 기준 시청률 23%로 종영했다. 이 작품은 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 올해 최고 화제작이 됐다.