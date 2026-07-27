8월 노원구 시작으로 25개 자치구 순회 교육

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시가 재개발·재건축 등 정비사업에 대한 주민 이해도를 높이기 위해 전 자치구를 순회하는 ‘대시민 정비사업 아카데미’를 운영한다. 복잡한 절차와 정보 부족으로 생기는 갈등을 줄이고 정비사업의 신속한 추진을 지원하기 위한 취지다.

서울시는 오는 8월부터 12월까지 25개 전체 자치구에서 대시민 정비사업 아카데미를 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 아카데미는 기존의 일방적인 전달식 강의에서 벗어나 전문가가 현장에서 주민과 직접 소통하는 방식으로 진행된다. 주민들이 실제 정비사업 과정에서 겪는 궁금증과 갈등 요소를 전문가와 맞춤형으로 상담할 수 있도록 한 것이 특징이다.

시는 8월 노원구를 시작으로 10월까지 25개 자치구를 순회하며 총 25회의 1차 현장교육을 진행한다. 이어 10월부터 11월까지 2차 현장교육을 심화 과정으로 운영하고, 12월에는 시간과 장소에 구애받지 않고 수강할 수 있는 온라인 교육 과정도 개설할 예정이다.

교육 신청은 서울시 공공서비스 예약포털에서 할 수 있다. 홍보물의 QR코드를 통해 접속해 일정을 확인한 뒤 온라인으로 신청하면 된다. 온라인 신청이 어려운 시민은 대시민 정비사업 아카데미 사무국으로 전화 신청할 수 있다.

서울시는 사업 단계별 절차와 권리관계, 주민 갈등 요소 등을 쉽게 설명하고 현장 질의응답을 강화해 주민 참여 기반을 넓힌다는 계획이다.

앞서 서울시는 2031년까지 31만호 착공 목표를 달성하기 위해 정비사업 253개 구역의 공정표를 전수 점검하고, 향후 3년 안에 착공 가능한 85개 구역 8만5000호를 ‘핵심공급 전략사업’으로 선정했다.

올해 착공을 추진하는 사업지는 ▷용산구 한남3(5970호) ▷ 은평구 갈현1(4116호) ▷노원구 백사마을(3178호) ▷서초구 방배13(2228호) ▷은평구 증산5(1775호) 등 모두 24곳이다. 서울시는 이와 함께 ‘신속착공 6종 패키지’를 도입해 정비사업의 착공 시점을 앞당긴다는 계획이다.

서울시는 정비사업 아카데미 외에도 ‘찾아가는 정비사업 주민학교’, 유튜브 채널 ‘서울정비GO’ 등을 통해 정비사업 정보를 제공하고 있다.

명노준 서울시 주택실장은 “정비사업은 단순한 도시개발이 아니라 시민의 삶과 일상을 변화시키는 중요한 과정”이라며 “이번 정비사업 아카데미가 시민 누구나 정비사업의 올바른 이해를 바탕으로 자신의 권리를 지킬 수 있도록 길을 열 것으로 기대한다”고 말했다.