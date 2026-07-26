김 의원 “순천대에 의대·대학병원 같이 와야” 선회...번복 사례 종종 있어

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 손훈모 순천시장은 26일 “김문수 국희의원의 아주 큰 장점은 본인이 잘못됐다고 생각되면 급히 사과하고 방향을 선회하는 신축성(탄력성) 있는 부분에서 굉장히 훌륭하신 분”이라고 꼬집었다.

26일 순천시청에서 열린 국립순천대 의과대학·대학병원 설립 촉구 공동성명 발표 자리에서 손 시장은 행사 마무리 발언을 통해 “목포대에 대학본부와 의대를 주더라도 대학병원은 받자”고 여론전을 펴온 김 의원에 대해 이같이 ‘언중유골’성 말을 남겼다.

손훈모 시장과 김문수 의원(순천·광양·곡성·구례갑)은 고려대 88학번 동기로 지난 6·3 지방선거에서 합심해 무소속(노관규) 후보를 꺾었지만 순천대 의대 유치 방법을 놓고서는 의견을 달리해 왔다.

김문수 의원은 이날 순천대 의대 및 대학병원 유치를 촉구하는 성명서 발표 자리에서 “순천시민과 순천대학 구성원들의 뜻과 어긋난 주장을 너무 강력하게 해서 순천시민들 마음을 불편하게 하고 대학 구성원들에게 불편하게 한 점 다시 한번 사과드린다”며 기존에 주장해 왔던 대학병원 외에 의과대학도 같이 유치돼야 한다는 입장으로 선회했다.

김 의원은 입장을 바꾼 이유에 대해 “정부가 7월 31일까지 대학 통합할 것을 요구해 왔고 다급하게 마음을 먹다 보니 시민과 이해 당사자, 의원, 시장과 충분히 상의하지 못한 점은 사과한다”고 표현했다.

그는 이어서 “순천에 동부권 의과대학이 오는 게 맞는데도 여러 가지 힘도, 실력도, 단합도 안 된 문제가 있었는데, 근원적 문제로 돌아가 왜 순천에 와야 하는지 궐기대회도 하고 다시 한번 의대와 대학병원 유치에 힘을 모으자”고 독려했다.

앞서 김 의원은 페이스북에 “ 64.8% 대학병원 선호하는 시민 뜻 외면하는 것과 총장 등 자리 뺏길까봐 통합 외면하다 의대 유치도 못한다면 역사의 죄인이 될 것”이라고 순천대 이병운 총장 등을 맹비난했다.

두 대학이 갈등이 조정되지 않자 민형배 전남광주통합특별시장 인수위원회는 최근 중재안으로 “순천에 500병상급 대학병원을 설립하고, 목포에는 대학본부와 의과대학을 설치하되 추후 목포에도 대학병원을 짓자”는 절충안을 제시했는데 목포대와 달리 순천대는 ‘불수용’ 입장을 밝혔다.

김 의원은 현안에 대해 종종 입장을 번복한 사례가 있는데, 지난 2024년 12월 국무총리 탄핵 표결을 앞두고 당과 상의 없이 유학 중인 딸을 만나러 미국으로 떠나 물의를 빚자 “책임을 지고 지역위원장직을 사임하겠다”고 약속했으나 지키지 않았다.