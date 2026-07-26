카자흐스탄 인근 섬에 이날 착륙 양국, 우크라 전쟁에도 우주협력

[헤럴드경제=김은희 기자] 미국과 러시아 우주비행사 3명이 국제우주정거장(ISS)에서 8개월간의 임무 수행을 마치고 지구로 귀환했다.

26일(현지시간) AP통신 보도에 따르면 미 항공우주국(NASA) 우주비행사 크리스 윌리엄스와 러시아 우주비행사 세르게이 쿠드 스페르치코프, 세르게이 미카예프는 이날 카자흐스탄에 무사히 착륙했다.

이들은 헬리콥터를 이용해 카자흐스탄 카라간다로 간 뒤 윌리엄스는 휴스턴 존슨 우주센터로, 쿠드 스페르치코프와 미카예프는 모스크바 외곽의 훈련기지로 이동할 예정이다.

미국과 러시아는 여러 우주 프로젝트에서 협력관계를 구축하고 있다. 우크라이나 전쟁으로 관계가 악화한 상황에서도 양국은 우주비행사를 ISS로 보내는 등 우주 분야 협력을 지속하고 있다.

지난 14일에도 미국과 러시아 우주비행사를 함께 태운 러시아 소유스 MS-29 우주선이 8개월간의 임무 수행을 위해 ISS로 향했다.