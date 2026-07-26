해남 밭일 30대 쓰러진 채 발견 완주군서 100세 여성 숨지기도

[헤럴드경제=김은희 기자] 폭염이 기승을 부린 26일 전국 곳곳에서 온열질환으로 추정되는 사상자가 잇따라 발생했다.

연합뉴스 보도에 따르면 전남광주 해남과 여수에서 온열질환 추정 환자가 발생했다.

이날 오후 4시 26분께 해남군 옥천면 백호리 한 주택 앞에서 장시간 햇빛에 노출된 60대가, 전날 오전 9시 26분께 여수시 소라면 인근 해상에서 그물 작업을 하던 50대가 각각 고체온 증상을 보여 병원으로 이송됐다. 이들은 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

사망자도 있었다. 전날 오후 3시 15분께 해남군 황산면 밭길에서 태국 국적 30대 A씨가 쓰러진 채 발견됐다. 소방당국은 의식이 없는 A씨를 인근 병원으로 이송했지만 끝내 숨을 거뒀다.

전날 해남의 낮 최고기온은 33.7도였으며 폭염경보가 발효된 상태였다. A씨는 밭에서 일을 하던 중 어지럼증을 호소한 뒤 휴식을 위해 집으로 향하던 길이었던 것으로 전해진다.

이날 오후 4시 4분께 전북 완주군 봉동읍 한 밭에서도 100세 여성 B씨가 숨진 채 발견됐다. 가족 신고로 119가 현장에 도착했을 때 B씨는 이미 심정지 상태였던 것으로 전해진다.

발견 당시 B씨 체온은 42.2도였다고 소방당국은 전했다. 경찰은 정확한 사망 원인을 조사 중이다. 폭염주의보가 내려진 완주군 이날 낮 최고기온은 34.7도였다.