JP모간 키넥시스 활용 제공, 국내 금융사 최초 미국·싱가포르 등 10개국에 美달러 송금 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 JP모건 키넥시스(Kinexys by J.P. Morgan)의 블록체인 기반 결제 네트워크를 활용한 수출입 기업결제 서비스를 다음달 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 서비스는 양사가 체결한 ‘국경 간 결제 혁신을 위한 블록체인 송금서비스 업무협약’을 바탕으로 추진된다. 국내 금융회사가 JP모간 키넥시스의 블록체인 기반 결제 네트워크를 수출입 기업의 결제 서비스에 활용하는 것은 국민은행이 처음이다.

JP모건 키넥시스는 JP모건의 블록체인 사업 부문으로 세계 최대 규모의 기관 전용 블록체인 결제 인프라 중 하나다. 현재 누적 거래 규모는 4조달러를 웃돌며 하루 평균 거래 규모는 70억달러 수준이다. 기존 SWIFT 결제망과의 연계를 통한 송금과 외환결제를 지원하며 24시간 연중무휴 실시간에 가까운 국제결제와 자금이체를 자동화할 수 있는 기능을 제공한다.

서비스는 국민은행 국내 영업점과 싱가포르 지점에서 거래가 가능할 예정이다. 송금 가능 국가는 한국을 포함한 미국, 싱가포르, 사우디아라비아, 인도, 태국, 카타르, 아랍에미리트, 바레인, 남아프리카공화국 등 총 10개국이다. 미국 달러(USD) 송금 거래를 우선 지원할 계획이다.

국민은행은 지난달 국내 은행권 최초로 블록체인 기반 달러화 디지털 채권발행에 성공하는 등 디지털 금융 혁신을 통한 서비스 확대를 위해 노력하고 있다.

국민은행 관계자는 “글로벌 디지털 결제 인프라와 국내 기업금융 서비스를 연결한다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 글로벌 결제 환경에 대응해 혁신적인 금융서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.