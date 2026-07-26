순천왕운중·광양제철중·여수진성중 연합팀 ‘광학 텔레메트리 설계’

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 2027년 발사 예정인 한국형 우주발사체 ‘누리호’ 6호기에 탑재될 인공위성 ‘순천SAT(샛) 관측 아이디어 공모전’을 개최하고 대상작을 발표했다.

순천시가 주최한 이번 공모전은 순천만습지 천문대에서 순천 SAT을 관측하고 위성의 위치와 상태 정보를 확인할 수 있는 부탑재체 설계 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐는데 대상 1팀을 비롯해 우수상 2팀, 장려상 5팀이 선정됐다.

대상은 ‘광학 텔레메트리 설계’​를 제안한 라이트하우스팀(순천왕운중·광양제철중·여수진성중)이 차지했다.

이 팀은 순천만습지 천문대에서 위성의 신호와 상태를 시각적으로 확인할 수 있는 방안을 제안해 높은 평가를 받았다.

대상팀은 순천 SAT 개발 과정과 연계해 학생들이 실제 위성 개발에 직접 참여할 수 있는 혜택이 주어진다.

순천SAT 개발 및 실증사업은 지난해 12월 누리호 6호 탑재 위성 공모에 선정됐으며, 올해 4월 순천시와 (재)전남테크노파크·순천대학교·조선대학교가 사업을 본격 추진 중이다.

지난달에는 파루전자와 세진엔지니어링 2개소를 선정했고, 각 기업에서 개발된 부품은 향후 순천 SAT에 반영해 우주 환경에서의 성능을 검증할 예정이다.

손훈모 순천시장은 “지역 학생들이 우주를 단순한 교육이나 체험의 대상으로만 인식하는 것을 넘어 실제 위성 개발과 설계 과정에 참여하는 현장 중심의 우주 인재 양성 기반을 구축해 나갈 방침”이라고 말했다.