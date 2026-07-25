삼성전자·SK하이닉스, 브로드컴·엔비디아 등과 메모리 5년 장기계약 “공급망 핵심국 도약” 李대통령 ‘샌프란 AI선언’…3대 메가프로젝트로 지원

[헤럴드경제=노아름 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 빅테크와 5년간 합계 9500억달러(약 1390조원) 규모의 반도체 협력을 추진하기로 함으로써 글로벌 인공지능(AI) 공급망에서 대한민국의 위상을 재확인했다는 평가가 나온다.

연합뉴스 등에 따르면 삼성전자는 25일 브로드컴과 2030년까지 2000억달러(약 290조원) 규모로 메모리와 파운드리, 패키징 전반에 걸쳐 전략적 협력 체계를 구축하기로 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

SK하이닉스도 엔비디아에 5년간 AI 메모리 장기 협력에 나서는 것을 비롯해 SK그룹이 글로벌 빅테크와 AI 인프라 전 영역에서 7500억달러(약 1100조원) 규모 협력에 나서기로 했다.

글로벌 AI 시장이 폭발적으로 성장하는 가운데 한국 반도체 기업들의 역할은 갈수록 커지고 있다.

세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면 올해 글로벌 메모리 반도체 시장 규모는 전년 대비 무려 250% 성장한 약 1200조원 규모로 추산된다.

글로벌 메모리 반도체 1~2위 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익은 각각 400조원, 300조원 안팎에 달할 것이라는 증권가 전망이 나온다.

최태원 SK그룹 회장이 최근 메모리 수요를 ‘아비규환’에 빗대 설명할 정도로, 글로벌 빅테크 CEO들이 앞다퉈 한국을 방문해 메모리 공급을 요청하고 있다.

이번에 삼성전자와 SK하이닉스가 발표한 장기 협력 계획도 5년간일 정도로, 반도체 산업이 과거 사이클 산업의 성격에서 벗어나 장기공급계약(LTA)을 통해 안정적 투자와 성장이 이어지는 구조적 변화가 일어나고 있다는 진단도 잇따른다.

이에 따라 한국 반도체 기업들도 투자 규모를 대폭 확대하고 이미 추진 중인 투자 계획도 일정을 크게 앞당기는 등 생산역량 확대에 ‘올인’하는 중이다.

삼성전자는 현재 건설 중인 평택캠퍼스 P5 1·2과 용인 반도체 클러스터 구축 등에 2030조원을 투자하고 호남권에 400조원을 들여 메모리 반도체 팹 2기를 짓는다.

현재 건설 중인 용인클러스터 첫 번째 팹(공장) 가동 시점도 2029년 하반기로 당초 계획보다 1∼2년 앞당겼다.

SK하이닉스도 총 1100조원 규모의 중장기 투자 전략을 통해 용인-청주-호남권을 잇는 AI 메모리 생산 벨트 구축을 추진한다.

당초 2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터는 일정을 12년 앞당겨 2033년까지 4번째 팹(공장)의 건설을 마치는 것이 목표다. 이후 생산 설비·장비 등이 단계적으로 투자되면 용인클러스터에는 지난해 발표된 대로 총 600조원이 투입될 예정이다.