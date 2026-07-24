[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘얼짱시대’ 출신 유튜버 한아름송이(33)의 남편인 모델 이민석(27)이 정신건강 문제로 입대 2개월 만에 전역했다.

한아름송이는 23일 인스타그램에 “이민석은 입대 전부터 정신건강 문제로 치료를 받아왔다. 그럼에도 본인의 의지로 현역 입대를 선택해 국방의 의무를 다하기 위해 노력했다”라고 적었다.

이어 “복무 과정에서 증상이 악화하여 군과 의료기관의 판단에 따라 여러 차례 진료와 상담, 심사를 받았고 최종적으로 현역 복무 부적합 판정을 받고 전역하게 됐다”라고 밝혔다.

한아름송이는 “짧거나 간단한 절차를 통해 이루어진 결정이 아니고, 단순히 개인의 의사만으로 결정될 수 있는 사안이 아니다”라며 “규정과 절차에 따라 최종적으로 내려진 공식적인 결과다”라고 강조했다.

그러면서 “현재는 무엇보다 건강 회복이 가장 중요한 시기라고 생각한다. 당분간 충분한 치료와 회복에 집중하며 시간을 보내려고 한다”라며 “부디 확인되지 않은 추측이나 억측은 자제해주시기를 부탁드린다”라고 당부했다.

한아름송이는 2011년 코미디TV ‘얼짱시대’로 방송을 탄 인물이며, 현재는 구독자 79만명을 보유한 유튜버로 활동 중이다. 2024년 6세 연하의 모델 이민석과 결혼했다. 이민석은 지난 5월 육군 현역으로 입대했다.