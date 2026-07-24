[헤럴드경제=김성훈 기자] 개그맨 이경규(65)가 치매 초기 검사를 권유 받았다.

23일 이경규의 유튜브 채널 ‘갓경규’에는 ‘중장년이라면 꼭 확인해야 할 이경규의 뇌졸중 예방 방법 공개’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이경규는 신경과 전문의를 만나 치매 셀프 진단을 하고 뇌 질환에 대한 이야기를 나눴다.

이경규는 ‘정상에서 치매에 이르는 7단계’ 중 2단계인 ‘건망증 단계’의 ‘올바른 단어를 찾는데 약간의 어려움’이라는 문구를 보더니 “옛날에는 물건을 빨리빨리 찾았는데 요즘은 약간 떨어진다”고 자신의 증상을 고백했다.

의사가 “평소 같은 질문을 반복하냐”고 묻자 이경규는 “네. 집에서 왜 자꾸 똑같은 거 물어보냐고 한다”라고 답했다.

의사는 “단기 기억력이 떨어졌다는 신호일 수 있다. 치매 초기증상이 첫 번째가 단기 기억력이 떨어지는 것”이라며 “(단기 기억력이 떨어져) 입력이 안 됐으니까 같은 질문을 반복하는 것”이라고 설명했다.

이경규는 실제로 기억력이 많이 떨어진 듯 1시간 전 먹은 점심 메뉴도 떠올리지 못해 한참을 더듬다 기억해냈다.

의사가 ‘오늘 날짜’를 묻자 이경규는 “오늘 26년도죠? 날짜가 아니라 년도가 왔다갔다 한다”라고 했다. 이경규는 결국 날짜도, 요일도 맞추지 못했다.

이경규의 상태를 확인한 전문의는 “10점 만점에 6~7점으로 보인다. 치매 초기 검사를 해보는 게 좋지 않을까”라며 정밀 검사를 권고했다.

이경규는 자신의 상태에 충격을 받은 듯한 모습을 보였으나 이내 “검사를 받아봐야겠다”고 말했다.

담배는 15년전 끊었지만 술은 끊지 못했다는 이경규에게 의사는 “가능하면 금주가 최선이며 마신다면 한 달에 한두 번, 소주 반병 이하로 제한하는 게 좋다”고 권유했다.

이경규는 술을 끊겠다는 의지를 드러내며 “술을 한 달에 한두 번으로 대폭 줄여볼까 생각한다. 또 지속해서 운동을 많이 해야겠다”고 말했다. 그러면서 “전에 담배 끊을 때도 ‘담배를 끊으면 무슨 낙으로 살지?’했는데 또 나름 다른 낙이 있는 거 같다. 너무 거기만 매달리면은 안 된다”고 말했다.

이경규는 지난 5월 유튜브 채널에 공개된 영상에서 다소 어눌한 말투를 보여 건강 이상설이 불거졌다. 이에 소속사는 “최근 육아, 낚시 등 긴 시간 체력을 쓰는 촬영을 진행해 컨디션에 문제가 있었다”며 “건강 이상설은 사실무근”이라고 일축했다.