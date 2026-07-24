전남광주시·완도군과 업무협약

[헤럴드경제=강승연 기자] ㈜오뚜기는 24일 전남광주통합특별시 및 완도군과 ‘국산 전복 활용 확대 및 소비 다변화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 전남광주통합특별시 수산물의 우수성을 알리고 전복 소비를 활성화하는 한편, 완도산 전복을 활용한 가공제품의 생산·판매를 통해 생산자-기업 상생 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 전남광주통합특별시와 완도군은 전복 소비 다변화와 판로 확대에 나선다. 전남광주통합특별시는 행정·재정적 지원과 민·관 연계 강화를 담당하며, 완도군은 고품질 전복의 안정적인 생산 기반 조성과 체계적인 품질관리를 통해 원활한 원재료 공급을 지원한다.

오뚜기는 완도산 전복을 활용해 ‘오즈키친 완도전복죽’을 연간 10만개 규모로 생산·판매한다. 해당 생산 물량엔 전복 슬라이스 약 2톤(원물 기준 약 7톤)을 사용할 예정이다.

또 전남광주통합특별시 및 완도군과 함께 원재료 생산·공급부터 제품화와 판매, 홍보·마케팅까지 이어지는 협력체계를 구축해 상생 기반을 강화해 나갈 예정이다.

오뚜기 관계자는 “앞으로도 국산 전복의 소비 활성화와 판로 확대에 기여하고, 지역사회와의 상생을 위한 협력을 지속해 나가겠다”고 말했다.