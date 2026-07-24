[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설 기술교육원이 2026년 하반기 기술교육생을 모집한다.

24일 현대건설에 따르면 올해 하반기 교육 프로그램 ‘더 필드(THE FIELD) : 실전 취업 트랙’은 글로벌 건설산업 패러다임의 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 핵심 기술 인재를 양성하기 위해 실무 중심의 커리큘럼으로 구성된 것이 특징이다.

이번 모집은 총 9개의 실무 과정 대상으로 진행된다. ▷플랜트전기․계장실무 ▷안전보건관리 ▷건설공사관리 등 3개 과정은 8월 31일까지 모집 중이다.

▷스마트 시티(Smart City) ▷스마트 플랜트(Smart Plant) ▷Smart 안전 ▷전기설비시공실무 ▷빌딩정보모델링(BIM)건설관리 ▷건설공정공사관리 등 6개 과정은 8월과 10월에 걸쳐 순차적으로 모집을 진행할 예정이다. 각 교육과정은 약 5개월 간 진행된다.

특히 이번 과정은 인공지능(AI) 활용 역량과 현장 실무 능력을 함께 갖춘 스마트 건설인재 양성에 초점을 뒀다. 생성형 AI 기반 이미지 제작 및 업무 자동화 등 실무에 적용 가능한 AI 활용 교육과 더불어 BIM, 데이터 기반 공정관리 등 디지털 기술 교육을 강화했다.

교육 수료생은 현대건설을 비롯한 국내 주요 건설사 및 협력사와 연계된 취업 지원 혜택을 받을 수 있다. 실제 이전 과정을 수료한 교육생들은 디에이치 클래스트, 불가리아 코즐로두이 원전 등 현대건설의 프로젝트에서 활약하며 취업 경쟁력을 입증하고 있다.

모든 교육과정은 고용노동부와 현대건설이 함께 운영하는 국비지원 취업교육으로, 국민내일배움카드 발급이 가능한 자라면 누구나 지원할 수 있다. 선발된 교육생은 훈련장려금 지급과 더불어 교육비와 실습재료비, 교재비 등을 지원받을 수 있으며 국민내일배움카드 운영규정에 의거하여 일부 자비 부담이 발생할 수 있다.

현대건설 관계자는 “현대건설 기술교육원은 기능 교육 기관을 넘어 글로벌 건설 기술 트렌드를 선도할 스마트 전문 인재 양성의 핵심 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 현장 실무 교육과 AI 디지털 교육을 유기적으로 연계해 차세대 건설인재를 지속적으로 양성하고, 이를 통해 건설산업 발전과 청년 고용 증진에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 현대건설은 ‘현대건설×서울 스타트업 오픈 이노베이션’을 통해 미래 건설기술을 보유한 스타트업 12곳을 선정하고 건설현장과 주거상품을 대상으로 기술 실증에도 나서고 있다.