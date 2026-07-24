[헤럴드경제=채상우 기자] 배우 이수경이 월세 380만원에 초호화 편의시설을 갖춘 이사갈 집을 공개했다.

23일 이수경은 자신의 유튜브 채널을 통해 오는 12월 이사를 앞 둔 새집을 소개했다. .

이수경은 “아는 사람들이 있으니까 몸도 안전하고 필요할 때는 부탁할 수도 있어서 이쪽으로 오게 됐다”고 이사하는 이유를 설명했다.

그러면서 해당 건물에 대해 “위에는 오피스텔, 아래는 상업시설이라 밖에 나가지 않아도 모든 게 한 곳에서 해결이 된다”면서 만족감을 드러냈다.

이수경은 입주민을 위한 회의실, 도서관, 무인 편의점, 공용 주방 등 입주민 전용 공간을 소개했다. 이수경은 “신청하면 조식, 중식 서비스가 있다”며 “집순이인 나에게 완벽한 맞춤”이라고 소개했다.

새집 내부 역시 깔끔한 인테리어가 눈길을 끌었다. 이수경은 “원래 있던 집보다 평수도 많이 작지만, 부대시설이 많기 때문에 미니멀리즘으로 살아도 문제없을 거 같다”고 했다.

이수경의 마음을 뺏은 공간은 테라스였다. 이수경은 “제일 반했던 공간”이라며 “(전체 세대 중) 딱 두집 밖에 없다”고 소개했다. 이어 “여기에서 영화를 보거나 사람들과 사간을 보내는 나만의 공간으로 꾸미고 싶다”고 했다.

이와 함께 해당 집에 대해 “2년 월세로 계약했다. 보증금 5000만원에 월세는 380만원”이라며 “관리비는 살짝 현타가 오겠지만 열심히 일해야 하지 않겠나”라고 했다.

이수경의 새 집은 서울 강동구 고덕동 ‘강동 아이파크 더 리버’ 오피스텔로 알려졌다.

이수경과 같이 방 2개 규모의 공급면적 216.74㎡, 전용면적 95.51㎡의 한강뷰 세대가 매매 16억원, 월세의 경우 보증금 1억원에 450만원에 매물이 나와있다. 전용면적 99.83㎡의 또 다른 매물은 보증금 5000만원에 330만원이었다.