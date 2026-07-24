해군이 23일 경남 창원시 해군교육사령부 조함훈련장에서 심현철 KAIST 교수 연구팀이 개발하고 있는 휴머노이드 로봇 ‘파이봇(PIBOT)’을 활용해 해군 최초 로봇 승조원 전투실험을 하고 있다. ‘파이봇’은 단순 반복 작업이나 물류 처리 수준을 넘어, 함정 조종에 필요한 전문 지식을 습득하고 실제 운항 상황을 실시간으로 인식하고 대응할 수있도록 설계됐다. [사진공동취재단]


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