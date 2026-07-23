초록우산과 역사문화체험 프로그램 후원

[헤럴드경제=정찬수 기자] 스타벅스코리아가 아동복지전문기관 ‘초록우산’과 함께 전국 지역아동센터의 초·중학생들을 위한 역사문화체험 프로그램을 지원한다고 23일 밝혔다.

지역아동센터는 보건복지부가 지원하는 아동복지시설이다. 만 18세 미만 초·중학교 재학 아동이 이용할 수 있다. 방과 후 돌봄, 정서 지원, 생활 및 교육활동 등이 제공된다. 현재 전국 4000여곳이 운영되고 있다.

스타벅스는 올해부터 지역아동센터 이용 초·중학생 1000여명이 프로그램에 참여할 수 있도록 지원한다. 3년간 연 1억원씩 총 3억원 규모다. 8월부터 전국 지역아동센터를 대상으로 참가 신청을 받아 지원 대상과 규모를 확정할 계획이다.

역사문화체험 프로그램은 지역아동센터에서 진행하는 ‘사전 이해 활동’과 대한민국역사박물관, 국립중앙박물관 등을 방문하는 ‘현장 체험 교육’으로 구성된다. 참가 학생들은 사전 이해 활동으로 체험 학습 예정지의 역사적 의미를 이해한 뒤 현장을 방문해 심화 탐구를 한다.

김지영 스타벅스 ESG팀장은 “전국 지역아동센터 초·중학생들이 유적지, 박물관 등 다양한 역사 현장을 경험할 수 있도록 체험 경비를 지원하는 프로그램을 기획했다”며 “역사 및 전통문화체험 프로그램을 비롯해 지역아동센터 이용 아동·청소년에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 프로그램을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 스타벅스는 2006년부터 초록우산과 20년째 협력 관계를 이어오고 있다. 청년인재 양성 프로그램, 임직원 자율 기부 캠페인 ‘희망배달’, 나눔 머그컵 판매 수익금 기부 등 다양한 사회공헌 활동을 전개 중이다.