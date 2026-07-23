7개 부문 30개 포지션…올해 약 200명 채용 빠른 채용 프로세스로 총 28일 내 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 포티투닷이 모빌리티 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 총 7개 부문 최대 70여 명의 경력사원을 모집하는 대규모 ‘집중 채용’을 실시한다고 23일 밝혔다.

포티투닷은 자율주행, AI, 차량용 OS, 앱마켓 등 소프트웨어 개발 직군뿐만 아니라 서비스 기획과 사업개발 등 비개발 직군의 경력사원도 함께 모집한다. 채용하는 전체 포지션은 30여 개로, 주요 개발 직무는 ▷자율주행 소프트웨어 엔지니어 ▷딥러닝 엔지니어 ▷프론트엔드 엔지니어 등이다.

이번 채용에서는 ‘빠른 채용 프로세스’가 적용된다. 서류 접수 후 면접 진행 여부는 업무일 기준 최대 7일 이내에 안내되며, 1차와 2차 면접 등을 포함해 총 28일 이내에 최종 결과가 발표된다. 최종 합격자는 이르면 10월 초부터 입사하게 된다. 채용은 오는 8월 5일까지 포티투닷 채용 홈페이지 지원서 접수를 통해 진행된다.

포티투닷은 이번 채용을 포함해 올해 말까지 200여 명을 채용할 계획이다.

포티투닷은 현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터로서, 모빌리티 AI 분야 연구 및 개발을 담당하고 있다. 포티투닷은 음성 AI 에이전트 ‘글레오 A’와 ‘플레오스 커넥트’의 개방형 앱 생태계 ‘앱 마켓’ 등을 현대차그룹과 개발해 차량에 탑재하고 있다.

포티투닷은 탄력 출퇴근 등 자율적인 근무 제도, 전기차 구매 지원 프로그램, 프리미엄 건강검진, 사내 피트니스, 식사 지원 등 다양한 복지 혜택도 제공한다.

포티투닷 관계자는 “현대자동차그룹의 모빌리티 AI 경쟁력 강화를 위해 역량 있는 인재를 지속적으로 영입하고 있다”며 “풍부한 경험과 도전 정신을 바탕으로 미래 모빌리티 혁신을 함께 만들어갈 인재들의 많은 지원을 기대한다”고 말했다.

한편, 포티투닷은 최근 컴퓨터 비전 분야 전문가인 이희석 신임 상무를 시각·언어·행동(VLA) 모델 연구 분야 그룹 리더로 선임하는 등 핵심 AI 모델 개발 역량 제고를 위해 인재 영입에 적극 나서고 있다.