[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘충주맨’ 출신 유튜버 김선태가 KBS 예능 MC를 수락한 이유를 밝혔다.

21일 KBS 유튜브 채널을 통해 “충주에서 대한민국으로, 지상파 단독 MC ‘김선태’ 핫 데뷔”라는 제목과 함께 웹 예능 ‘돈선태 : 성공시대’의 티저 영상이 공개됐다.

영상에서 제작진은 김선태를 캐스팅하기까지 무려 6개월이 걸렸다는 말에 김선태는 “이 무거운 무게를 감당할 수 있을까? 했다. 다른 곳도 다 거절했다. OTT, 테오(김태호 PD 제작사), 나영석 PD님 등 제의가 왔는데 거의 다 거절했다”고 말했다.

이어 제작진이 “제일 (출연료를)비싸게 부른 데가 어디냐?”는 질문에 김선태는 “나가지 않죠?”라며 금액을 밝혔고 이를 들은 제작진은 깜짝 놀랐다.

또 김선태는 “도전을 안 한다. 음식도 새로운 걸 안 먹고 여행도 안 한다. 새로운 걸 하기가 힘들다고 생각했는데, 지금은 좀 안정적인 거 같아서 도전해 보려고 한다”고 했다.

생각이 바뀐 계기가 있냐는 질문에는 “KBS랑 해보고 싶은 마음이 있어서”라며 “과거 MBC 선거방송 한 번 촬영했다가 저보고 ‘좌빨맨’이라고 하더라. 그 방송은 공무원 때 수락한 것”이라고 해명했다.

그러면서 “이미지 세탁을 위해 공영방송에 출연하게 됐다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 김선태가 MC를 맡은 ‘돈선태 : 성공시대’는 오는 29일 KBS 유튜브 채널에 업로드된다.