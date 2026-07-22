2023년 공동연구 계약 결실…넥틴-4 표적 고형암 치료제 글로벌 임상 1상 진행 개발·판매 마일스톤 및 로열티 포함…김경아 사장 “차세대 항암제 영역 확장 이정표” 전임상서 기존 치료제 대비 약물 전달 효율 개선 확인…후속 파이프라인 협력 지속

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오에피스가 국내 바이오벤처 인투셀과 손잡고 개발 중인 항체-약물 접합체(ADC) 신약 후보물질의 상업화 및 후속 연구개발을 위한 본계약을 체결했다.

삼성바이오에피스는 양사가 항체-약물 접합체(ADC) 신약 공동개발 사업의 첫 번째 후보물질인 ‘SBE303’에 대한 본계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이번 계약은 양사가 지난 2023년 12월 최대 5종의 ADC 신약 후보물질 발굴을 위해 체결한 공동연구 계약의 첫 번째 결실이다.

대상 물질인 SBE303은 넥틴-4(Nectin-4) 단백질을 표적으로 하는 고형암 치료제 후보물질로, 현재 글로벌 임상 1상을 진행 중이다. 넥틴-4는 요로상피암, 유방암, 폐암 등 여러 암종에서 과다 발현되는 세포표면 단백질로, 암세포만을 선택적으로 사멸시키는 ADC 기술 적용에 적합한 것으로 평가받는다.

본계약에는 개발 및 판매 마일스톤(연구개발 성과에 따른 기술료)과 매출에 따른 로열티 조건이 포함됐다. 구체적인 계약 규모 및 세부 조건은 양사 합의에 따라 비공개하기로 했다.

삼성바이오에피스는 지난 4월 미국암연구학회(AACR) 연례 학술대회에서 SBE303의 전임상(임상 전 단계) 연구 결과를 발표하며, 기존 넥틴-4 표적 항암제 대비 항체 종양세포 결합 특이성 및 세포 내 약물 전달 효율을 높인 가능성을 확인한 바 있다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 “이번 계약은 삼성바이오에피스가 국내 기업과의 협력을 통해 차세대 항암제 분야로 사업 영역을 확장하는 중요한 이정표”라며 “앞으로도 다양한 의료 미충족 수요 해소를 위한 연구개발 혁신을 지속하겠다”고 밝혔다.

박태교 인투셀 대표는 “인투셀의 링커 플랫폼 기술이 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 창출하길 기대한다”며 “삼성바이오에피스와 순항 중인 후속 프로그램들도 좋은 결실을 맺을 수 있도록 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 전했다.