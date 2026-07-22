[헤럴드경제=김성훈 기자] 방송인 타일러 라쉬가 유튜브 활동 중단을 선언해 외압설 등 음모론이 불거진 가운데, 제작진 측이 입장을 바꾼 듯한 취지의 글을 올렸다.

타일러의 유튜브 채널 ‘타일러볼까요’는 21일 채널 게시판에 “20일 업로드 된 본편 내 티저 영상에 대한 응원과 관심에 진심으로 감사드린다”라며 “유튜브 채널에 대한 내용이 계속 공개될 예정이니, 앞으로도 많은 관심 부탁드린다”라고 밝혔다.

유튜브 활동 중단으로 해석됐던 영상이 사실은 관심을 끌기 위한 ‘티저 영상’이었다고 해명한 것이다. ‘티저 영상’은 핵심 내용이나 정체를 감춘 채 일부만 공개하여 호기심과 기대감을 극대화하는 마케팅 기법을 말한다.

다만 제작진이 올린 “유튜브 채널에 대한 내용이 계속 공개될 예정”이라는 해명만으로는 유튜브 활동을 계속 이어나가겠다는 것인지 여부가 명확하게 드러나지는 않는다. 논란이 일었음에도 여전히 모호한 해명을 내놓고 있다는 지적이 나온다.

‘활동 중단 논란’을 일으킨 지난 20일 게재된 ‘일루미나티보다 소름 돋는 실존 밀실 모임의 정체(유출 사태)’라는 제목의 영상 말미에 실렸다. 영상에서 타일러는 “시작이 있다면 끝도 있는 법이라 그동안 알던 ‘타일러볼까요’는 이제 끝이 났다”며 “유종의 미라고, 아름다운 마무리가 되도록 노력하겠다. 앞으로 더 멋진 모습으로 찾아뵙겠다”고 말했다.

구독자 81만명을 보유한 해당 채널의 운영을 돌연 중단하겠다는 의미로 받아들여지면서, 그 배경을 놓고 갖가지 추측이 일었다.

특히 해당 영상이 미국 정치·금융·기술 분야 엘리트들의 비공개 모임인 ‘다이얼로그’를 다뤘다는 점에서, “외압을 받아 유튜브 활동을 중단하는 것 아니냐”, “한국을 떠나는 것 아니냐”는 추측까지 나왔다.

타일러는 영상에서 ‘다이얼로그’에 대해 “돈과 권력에 따라 사람을 철저하게 계급화하는, 어떻게 보면 신귀족주의의 민낯”이라며 “실질적인 권력의 축이 워싱턴DC 정치인들에서 실리콘밸리 자본가들에게 넘어갔다고 보는 게 맞지 않을까 싶다”고 비판했다.

1988년생인 타일러는 시카고대에서 국제학을 전공하고 서울대 대학원에서 외교학을 공부했다. 2014년 JTBC ‘비정상회담’으로 얼굴을 알렸다.