300인 미만 사업체 빈 일자리 6.9%↑ 보건·복지·숙박·음식점업 중심 “구인난, 재정지원만으로 해결 어려워”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 청년들은 일자리를 찾지 못하는데 기업들은 사람을 구하지 못하는 ‘노동시장 미스매치’가 나타나고 있다.

기업들이 채우지 못한 빈 일자리는 39개월간 이어진 감소세를 끝내고 지난 4월 증가세로 돌아선 데 이어 5월에도 증가세를 이어갔다. 특히 빈 일자리 증가분 대부분이 300인 미만 사업체에 집중됐지만 청년 고용은 좀처럼 회복되지 않으면서 구인·구직 간 간극이 커지는 모습이다.

22일 고용노동부에 따르면 지난 5월 기준 기업들의 빈 일자리는 15만3000개로 집계됐다. 지난 4월(14만6000개)보다 7000개 늘었고 지난해 같은 달보다도 4.2% 증가했다. 빈 일자리는 전년 동월 대비 기준으로 2023년 1월부터 올해 3월까지 39개월 연속 감소하다 올해 4월 40개월 만에 증가세로 전환한 데 이어 5월에도 증가세를 이어갔다.

빈 일자리는 조사 기준일 현재 구인 활동을 하고 있으며 한 달 안에 일을 시작할 수 있는 일자리를 뜻한다. 기업이 사람을 뽑으려 하지만 적합한 인력을 구하지 못해 비어 있는 자리로, 노동시장 미스매치를 보여주는 대표적인 지표다.

빈 일자리 증가는 사실상 중소기업이 주도했다. 5월 300인 미만 사업체의 빈 일자리는 14만4000개로 지난해 같은 달보다 6.9% 증가한 반면 300인 이상 사업체는 9000개로 1.8% 감소했다. 전체 빈 일자리의 약 94%가 300인 미만 사업체에서 발생했다.

업종별로는 보건·사회복지서비스업과 숙박·음식점업이 빈 일자리 증가를 이끌었다. 고령화에 따른 돌봄 수요 확대에도 낮은 임금과 열악한 근로환경으로 인력 확보에 어려움을 겪는 보건·복지 분야와 장시간·교대근무가 많은 숙박·음식점업의 만성적인 구인난이 반영된 결과다.

반면 청년층의 고용 사정은 여전히 개선되지 않고 있다.

국가데이터처의 6월 고용동향에 따르면 청년(15~29세) 고용률은 43.9%로 지난해 같은 달보다 1.7%포인트 하락했다. 제조업 취업자는 9만7000명, 건설업 취업자는 6만7000명 각각 감소했다. 기업들은 사람을 구하지 못하는데 청년들은 일자리를 찾지 못하는 상황이 이어지면서 노동시장 미스매치가 지속되고 있다는 분석이다.

전문가들은 단순한 경기 회복이나 재정지원만으로는 노동시장 미스매치를 해소하기 어렵다고 진단한다.

최영기 한림대 객원교수(전 한국노동연구원장)는 “정부가 청년의 노동시장 진입을 돕는 정책은 필요하지만 이미 중소기업 취업 지원사업이 상당 부분 시행되고 있는 만큼 추가 재정지원만으로 빈 일자리 문제를 해결하기는 어렵다”며 “임금과 근로조건 개선, 직업훈련 강화 등을 통해 노동시장 미스매치를 줄이는 접근이 필요하다”고 말했다.

최근 반도체와 인공지능(AI) 투자 확대에 따라 특정 산업으로 인력이 이동하는 현상이 일부 업종의 인력난을 키우고, 임금과 근로조건 격차도 구인난을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다는 분석도 나온다.

한편 정부는 청년 고용 부진에 대응하기 위해 3분기 중 청년 일자리 회복방안을 마련하고 첨단산업 전문인력 양성과 양질의 일자리 발굴 대책을 내놓을 계획이다.